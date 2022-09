Preissteigerungen bei Haushaltsenergie, Lebensmitteln und in der Gastronomie haben die Teuerung auf 10,5 Prozent getrieben. Im Herbst wird sie noch weiter ansteigen

Hier verbrennt das Geld – die enormen Preise für Haushaltsenergie leisten einen großen Beitrag zur hohen Inflation. Foto: IMAGO/STAR-MEDIA / Michael Schöne

Die Inflation in Österreich hat im Spätsommer wieder deutlich beschleunigt und (fast) zweistellige Werte erreicht. Mit 10,5 Prozent war die Teuerung im September laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria hierzulande so hoch wie seit Juli 1952 nicht mehr. Hauptverantwortlich für den Anstieg der Verbraucherpreise sind starke Teuerungen bei Haushaltsenergie und Treibstoffen. Moderate Preiserhöhungen zeigen sich bei Nahrungsmitteln und in der Gastronomie.

Konkret dürften sich die Preiserhöhungen der Landesenergieversorger für Haushaltsenergie in Wien und Niederösterreich ebenso niedergeschlagen haben wie der ausgelaufene Sommerschlussverkauf. Bekleidung und Schuhe waren zuletzt unter den wenigen preisdämpfenden Faktoren der Inflationsberechnung.

Preisschub in Deutschland

Im Vormonat August betrug die Teuerung auf Jahressicht noch 9,3 Prozent. Im Monatsabstand sind die Verbraucherpreise im September damit um 1,6 Prozent gesunken. Gemäß EU-Berechnungsmethode lag die Inflation in Österreich bei 11,0 Prozent. Daten für die gesamte Eurozone wird die Statistikbehörde Eurostat am späten Vormittag bekanntgeben. In Deutschland ist die Inflation nach nationaler Berechnung erstmals seit den frühen 1950ern mit 10,0 Prozent auf zweistellige Werte geklettert.

Die schlechte Nachricht: In Österreich drohen demnächst sogar noch höhere Werte. "Die Inflationsrate wird voraussichtlich bis November weiter steigen", sagt Sebastian Koch, Wissenschafter am Institut für Höhere Studien (IHS). Erst mit Dezember könnte es hierzulande zu einer Trendwende kommen. Ab dann soll nämlich die sogenannte Strompreisbremse greifen, die den Strompreis für alle Haushalte bis zu einer Marke von etwa 2.900 kWh auf zehn Cent pro kWh deckelt. "Je nachdem, wie hoch die Energiepreise dann sind, könnte das die Inflationsrate um einen bis zwei Prozentpunkte senken", sagt Koch.

Teures Heizen

Während vor einigen Monaten noch vor allem die hohen Mineralölpreise für die steigende Inflationsrate verantwortlich waren, seien es nun und in den kommenden Monaten vor allem die steigenden Preise beim Heizen und für Strom, die viele Haushalte besonders spüren werden, sagt Koch. Auch bei den Mietkosten seien in den nächsten Monaten wohl noch Erhöhungen zu erwarten.

Geht es nach den Prognosen des IHS, werde die Inflationsrate im kommenden Jahr aber trotzdem zurückgehen und Ende 2023 bei vier bis fünf Prozent zu liegen kommen. Vor allem bei Gütern und bei Lebensmitteln werden die Preisanstiege im kommenden Jahr weniger stark ausfallen, weil sich auch die Lieferketten wieder stabilisieren sollten, sagt Koch. Abhängig sei die Inflationsentwicklung aber vor allem auch davon, wie die aktuellen Lohnverhandlungen ausgehen. Nächste Woche wird es bei den Metallern ernst, die Gewerkschaft geht mit einer Forderung von 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt in die Verhandlungen.

EZB hält dagegen

Wegen der anhaltenden Teuerungswelle in der Eurozone hat die Europäische Zentralbank (EZB) im Juli die Nullzinsphase beendet und den in zwei Schritten den Leitzins auf 1,25 Prozent erhöht. Für die nächste Zinsentscheidung am 27. Oktober wird eine weitere deutliche Anhebung erwartet. Experten gehen von einem weiteren Zinsschritt um 0,75 Prozentpunkte aus.

Die Schnellschätzungen der Statistik Austria basieren auf dem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehenden Datenbestand, der etwa 80 bis 90 Prozent der für die Inflationsberechnung nötigen Preise umfasst. Es kann daher noch zu Abweichungen kommen, für August wurde der Wert etwa um 0,2 Prozentpunkte auf 9,3 Prozent erhöht. Die endgültigen Inflationsdaten für September werden am 19. Oktober bekanntgegeben. (Alexander Hahn, Jakob Pallinger, 30.9.2022)