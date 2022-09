In dieser Galerie: 2 Bilder Der Monarch hat es nun auch auf die Münze geschafft. Foto: REUTERS / PETER NICHOLLS Die 50-Pence-Münze von Charles – mit dem Konterfei der verstorbenen Queen auf den anderen Münzen Foto: REUTERS / PETER NICHOLLS

London – Die britische Münzprägeanstalt Royal Mint hat erstmals Münzen mit dem Porträt des neuen Königs Charles III. vorgestellt. Das Profil des 73-Jährigen soll zunächst auf einer neuen 5-Pfund-Sondermünze und einer 50-Pence-Münze zum Andenken an die kürzlich im Alter von 96 Jahren gestorbene Queen Elizabeth II. zu sehen sein.

Ab Oktober erhältlich

Einer alten Tradition folgend blickt der Monarch dabei von sich aus nach rechts, nachdem seine Mutter den Kopf nach links gewandt hatte. Die Gedenkmünzen sollen bereits von Oktober an erhältlich sein. Die 50-Pence-Münzen werden von Dezember an nach und nach in Umlauf gebracht, wie die Royal Mint am Freitag mitteilte. (APA, 30.9.2022)