Melanie Laibl formuliert in diesem Sachbuch Wünsche an das vom Menschen geprägte Zeitalter der Erde

Melanie Laibl, Corinna Jegelka (Ill.) "WErde wieder wunderbar. 9 Wünsche fürs Anthropozän". € 18,– / 64 Seiten. Edition Nilpferd, Wien 2022. Ab 8 Jahren. Foto: Editon Nilpferd

Energie sparen, nachhaltiger leben – das klingt oft nach einem drohenden Zeigefinger. Einen erfrischend anderen Zugang ermöglicht Melanie Laibl in diesem mit viel Witz illustrierten Sachbuch, in dem sie Wünsche an das vom Menschen geprägte Zeitalter der Erde formuliert. Dabei werden verschiedene Bereiche der Erde, vom Boden über das Wasser bis hin zum Licht, beschrieben. Die Wünsche klingen zum Beispiel so: "Wie wunderbar wird es, wenn wir Licht mit Lust und Logik sparen!" Ein kleiner Stern verrät, was jeder und jede von uns tun kann – weniger Kunstlicht und ein gedimmtes Smartphone. Dem positiven Grundton des Buches entsprechen die Zusatzmaterialien und die Homepage zum Buch, auf der es zum Beispiel den Zwei-Minuten-Duschsong zum Anhören und Mitsingen gibt.