Ein Polizeiauto in Kabul. Foto: EPA/STRINGER

Kabul – Bei einem Selbstmordanschlag in einer Kabuler Bildungseinrichtung sind nach Angaben der afghanischen Polizei mindestens 19 Menschen getötet worden. 27 weitere seien bei dem Angriff am Freitag verletzt worden. Der Anschlag sei während einer Aufnahmeprüfung verübt worden. Wer für den Anschlag verantwortlich ist, war zunächst nicht klar. Das Institut liegt in einem Teil der afghanischen Hauptstadt, in dem überwiegend Mitglieder der Hazara leben, einer ethnische Minderheit, die bereits mehrfach von der radikalislamischen IS-Miliz ins Visier genommen worden ist. (Reuters, 30.9.2022)