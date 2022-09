Julian Nagelsmann hat die Bayern-Krise nicht kalt gelassen. Foto: EPA/Hannibal Hanschke

München – Julian Nagelsmann nahm elf Minuten Anlauf, dann öffnete er sein Herz. "Dass die letzten zwei Wochen mich total kalt lassen, wäre gelogen", sagte der massiv in die Kritik geratene Trainer von Bayern München ernst. Ja, er "spüre die Verantwortung für die Situation", für vier Bundesliga-Spiele ohne Sieg und die Leistungsdelle vieler Stars, "aber ich weiß auch, dass ich nicht für alles verantwortlich bin."

Hinter Nagelsmann, das wurde bei der Pressekonferenz am Donnerstag klar, liegen aufreibende Tage. Vielleicht die schwersten in seiner immer noch jungen Trainerkarriere. Vor dem Start in sechs Englische Wochen mit 13 Pflichtspielen vor der WM und dem Krisengipfel gegen Bayer Leverkusen am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) hat er jeden Stein umgedreht, um den Krisen-Bayern wieder mehr "Mia san mia" einzuimpfen.

Allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt, wie er betonte. "Ich hinterfrage mich immer, jeden Tag. Aber ich hatte jetzt keine Rücktrittsgedanken." Er schlafe auch als Fünfter mit fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Union Berlin so gut wie vorher, "Fußball ist meine Leidenschaft, aber definiert nicht mich als Mensch oder mein Lebensglück".

"Nicht alles umkrempeln"

Dennoch ließ es der 35-Jährige nicht dabei bewenden, noch einmal "alle" Saisonspiele zu analysieren, wie er berichtete. Er kontaktierte "viele alte Weggefährten", um "den Horizont zu öffnen". Allerdings hätten all die Gespräche und das Grübeln "keine extrem neuen Erkenntnisse" gebracht: "Wir müssen nicht alles umkrempeln."

Das sehen die Bosse genauso, Nagelsmann kann sich ihrer Rückendeckung vorerst sicher sein. In der Länderspielpause verging kaum ein Tag ohne öffentlichen Zuspruch. "Wir sind von Julian total überzeugt", sagte Vorstandschef Oliver Kahn, Präsident Herbert Hainer ersetzte in seiner gleichlautenden Botschaft das Wort "total" durch "komplett".

Sportvorstand Hasan Salihamidzic meinte, der Beistand müsse "nicht immer wieder betont werden" – und tat es dennoch: "Julian ist sehr klar. Er und sein Trainer-Team wissen genau, was zu tun ist."

Was also? Nagelsmann zitierte die deutsche Poetry-Slammerin und Sängerin Julia Engelmann und deren Sinnspruch: "Mut ist das Anagramm von Glück." Das sollte wohl heißen, dass seine Stars ihr Glück auch mal erzwingen müssen.

Fast alle Stars verfügbar

"Uns muss bewusst sein, dass wir Bayern München sind und nicht auf dem Tabellenplatz stehen, der unserem Anspruch gerecht wird", führte der Coach aus: "Ich erwarte, dass wir investieren, das ist mit das Wichtigste." Dann werde auch die Chancenverwertung endlich besser. Personell kann er nahezu aus dem Vollen schöpfen. Kapitän Manuel Neuer und Leon Goretzka sind nach ihren Corona-Infektionen dabei, Kingsley Coman und Lucas Hernandez fallen aus.

"Wir brauchen Punkte und Siege!", forderte Nagelsmann, nach Leverkusen geht es in der Champions League gegen Pilsen weiter, dann zum Klassiker nach Dortmund. "Ich kann und werde die Dinge selbst beeinflussen", sagte Nagelsmann kämpferisch. (sid, 30.9.2022)