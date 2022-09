An vielen Reisezielen wird es nach der Hauptsaison ruhiger, und die Temperaturen sind ideal für eine ausgiebige Stadterkundung. Meint man beim Online-Reiseportal weg.de und stellt sieben Städte vor, die jetzt noch mit milden Temperaturen und einigen Sonnenstunden locken.

Rom

Das Kolosseum in einer nicht unbedingt herbstlichen Ansicht: Aber auch im Oktober lohnt sich ein Trip nach Rom – es ist immer noch warm, und es ist deutlich weniger los. Foto: Shutterstock

Laut einer Umfrage des Online-Reiseportals liegt Rom auf Platz vier der beliebtesten Städtereiseziele im Jahr 2022. Die italienische Metropole sei besonders im Herbst einen Besuch wert, liest man: "Denn während im Sommer sowohl die Hitze als auch die Massen an Touristen anstrengend sein können, ist ein Besuch im Oktober deutlich entspannter." Mit rund sechs Sonnenstunden und einer Durchschnittstemperatur von 22 Grad eignet sich die Stadt für Sightseeing im Herbst.

Barcelona

20 Grad und durchschnittlich fünf Sonnenstunden pro Tag: Damit kann Barcelona im Herbst punkten. Foto: Shutterstock

Platz fünf der beliebtesten Städtereiseziele belegt Barcelona. In der zweitgrößten Stadt Spaniens genießen Urlauber im Oktober immer noch angenehme 20 Grad und fünf Sonnenstunden, rechnet weg.de vor. Die Metropole beeindrucke besonders durch ihre Architektur wie dem imposanten Unesco-Weltkulturerbe Sagrada Familia und weiteren, farbenfrohen Meisterwerken des Stararchitekten Antoni Gaudí. Shoppingfans kämen auf der Flaniermeile La Rambla auf ihre Kosten. Wer dem städtischen Trubel eine Weile entfliehen möchte, liest man, fährt mit der Seilbahn vom Hafen auf den über 170 Meter hohen Berg Montjuïc oder genießt die Sonnenstrahlen am Stadtstrand Barceloneta.

Palma de Mallorca

Einen Städtetrip mit Inselfeeling erlebten Reisende auf Mallorca: "Die Inselhauptstadt Palma lockt im Oktober mit warmen Temperaturen um die 23 Grad und sieben Sonnenstunden", liest man. Und: "Da auch die Anreise nicht allzu lange dauert und es im Herbst häufig günstige Angebote gibt, eignet sich die Stadt bestens für einen Kurztrip zu dieser Jahreszeit." Von Kultur über Shopping bis hin zu hippen Cafés gebe es einiges zu entdecken: Die Kathedrale von Palma, die Plaça Major mit historischen Bauwerken, das Kunstmuseum Museu Fundación Juan March und vieles mehr.

Lissabon

22 Grad und acht Sonnenstunden pro Tag: Auch in Lissabon kann man dem mitteleuropäischen kalt-feuchten Herbst entfliehen. Foto: Shutterstock

Die Hauptstadt Portugals erfreut sich zunehmender Beliebtheit, postuliert das Online-Portal. Im Herbst biete die Stadt am Tejo Kultur, Shopping und Urlaubsflair bei noch immer 22 Grad und acht Sonnenstunden pro Tag. Bei einem Spaziergang entlang des Wassers bis zum Torre de Belém könnten Urlauber die wärmenden Sonnenstrahlen und den Blick auf die zwei Kilometer lange Hängebrücke Ponte 25 de Abril genießen.

Marseille

Französisch-mediterranes Flair – damit locke Marseille Städtereisende im Herbst: Bei milden 21 Grad und sechs Sonnenstunden täglich könnten Urlauber entlang des Wassers oder durch die Gassen des quirligen Zentrums spazieren, heißt es. Im Herzen der Stadt lade der alte Hafen gesäumt von zahlreichen Cafés und Restaurants zum gemütlichen Verweilen ein. Besonders ein Abstecher in die Rue du Panier lohne sich, liest man: "Inmitten der Altstadt reihen sich dort bunt bemalte Hauswände und antike Ladenschilder aneinander. Von der Anhöhe der Wallfahrtskirche Notre-Dame de la Garde eröffnet sich Reisenden ein malerischer Ausblick über die Stadt und das Mittelmeer. Aber auch ein Blick ins Innere lohnt sich."

Athen

Sightseeing bei angenehmen 23 Grad: Athen. Foto: Shutterstock

Die lebendige Großstadt sei perfekt, um den kühlen Temperaturen Zuhause für ein paar Tage zu entfliehen: "Mit warmen 23 Grad und sieben Sonnenstunden bietet Athen die besten Voraussetzungen für einen Städtetrip mit ausgedehntem Sightseeing", heißt es bei weg.de. Aber auch ein Sprung ins nahegelegene Meer sei zu dieser Jahreszeit noch möglich. Neben bekannten Sehenswürdigkeiten wie der Akropolis oder der Agora könnten Urlauber hier zu Fuß an jeder Ecke antike Funde und Bauwerke entdecken.

Istanbul

In der pulsierenden Metropole herrschen im Herbst noch rund 20 Grad mit fünf Sonnenstunden täglich: "Eine Vielzahl historischer Bauwerke prägt das Stadtbild. Wer sich einen Überblick die riesige Stadt mit knapp 16 Millionen Einwohnern verschaffen möchte, ist am 67 Meter hohen, mittelalterlichen Galataturm richtig", heißt es bei weg.de. Von der Spitze würden Urlauber den besten Panoramablick über Istanbul genießen. Die Mischung aus orientalischen und europäischen Einflüssen sorge für eine einzigartige Atmosphäre. Highlight eines Besuchs in Istanbul ist für viele der Große Basar. "Für mehr als ein Fünftel der Befragten zählt er zu den herausragendsten Sehenswürdigkeiten Europas." (red, 30.9.2022)

