Der Hollywood-Schauspieler tritt bereits in einem Werbespot auf, ohne je am Set gewesen zu sein

Spielt nicht mehr selbst, sondern lässt seine digitale Version "arbeiten": Bruce Willis. Foto: REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

Bruce Willis (67) hat als erster Hollywoodstar die Bildrechte an seinem "digitalen Zwilling" verkauft, meldet der britische "Telegraph". Damit kann der Schauspieler weiter in Filmen auftreten, ohne je am Set gewesen zu sein. Erst im vergangenen März hat Willis seinen Rückzug aus dem Filmbusiness verkündet – aus gesundheitlichen Gründen: Er leidet an Aphasie, einer Sprachstörung.

Gekauft hat die Rechte das Unternehmen Deepcake, das den digitalen Bruce Willis bereits in der Werbung eines russischen Telekommunikationsunternehmens eingesetzt hat.

Reuters

Willis selbst zeigte sich mit dem Ereignis zufrieden: "Mir gefiel die Präzision, mit der sich mein Charakter herausstellte. Es ist ein Minifilm in meinem üblichen Action-Comedy-Genre. Für mich ist es eine großartige Gelegenheit, in die Vergangenheit zu reisen."

Und weiter: "Mit dem Aufkommen moderner Technologie konnte ich sogar auf einem anderen Kontinent kommunizieren, arbeiten und an den Dreharbeiten teilnehmen. Es ist eine sehr neue und interessante Erfahrung, und ich danke unserem gesamten Team", schrieb er auf seiner Webseite.

Gesicht wird ersetzt



Willis wird von einem russischen Schauspieler gespielt, dessen Gesicht später mit dem von Willis ersetzt wird. In einem Interview mit Reuters sagte Maria Chmir, CEO von Deepcake, das sich auf die digitalen Kopien von Prominenten spezialisiert hat, dass der erste Trainingsprozess jeweils rund 15 bis 17 Tage dauere, später ginge es dann schneller. (red, 30.9.2022)