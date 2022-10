Die Wahlschlappe der ÖVP in Tirol hat auch im Rest des Landes für Aufregung gesorgt. Könnte das Ende von Schwarz-Grün in Tirol das Aus von Türkis-Grün im Bund einläuten?

Die Landtagswahl in Tirol ist entschieden. Besonders für die ÖVP endet der Urnengang vergangenen Sonntag in einem Desaster. Ausgerechnet in dem österreichischen Bundesland, in dem die Volkspartei seit 77 Jahren regiert. Für die schwarz-grüne Koalition gibt es keine Mehrheit mehr – Tirol kehrt nun sehr wahrscheinlich zurück zur großen Koalition aus ÖVP und SPÖ. Ein Hinweis darauf, was Österreich auch auf Bundesebene bevorstehen dürfte?

In dieser Folge von "Inside Austria" sehen wir uns an, wieso die Landtagswahl in Tirol auch bundespolitisch weitreichende Folgen haben könnte. Wir gehen dem Absturz der ÖVP und auch dem Misserfolg der Grünen nach. Wir fragen, ob das Projekt Schwarz-Grün bzw. Türkis-Grün gescheitert ist, ob die Rückkehr zu Schwarz-Rot auch auf Bundesebene damit quasi fix ist – oder ob doch vielleicht sogar nach Jahrzehnten eine Regierung ohne die Volkspartei denkbar wäre. (red, 1.10.2022)



In dieser Folge zu Gast: Katharina Mittelstaedt (stellvertretende Leiterin des Innenpolitikressorts beim STANDARD), Steffen Arora (Tirol-Korrespondent beim STANDARD). Moderation: Antonia Rauth und Margit Ehrenhöfer. Skript und Gestaltung: Antonia Rauth und Margit Ehrenhöfer. Mitarbeit: Mirjam Saleh, Ole Reißmann und Zsolt Wilhelm. Produktion: Christoph Grubits