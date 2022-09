Hubert Aiwanger ist ein Kämpfer mit Verstand und Pragmatik. Das zumindest liest man ziemlich oft auf Twitter. Foto: IMAGO/Rolf Poss

München – Dass Politiker oder andere Prominente bzw. ihre Socia-Media-Teams mehrere Accounts anlegen, um sich auch mal selbst zu loben, mag nicht wirklich überraschen. Amüsant ist es trotzdem, wenn jemand quasi in flagranti erwischt wird. Der sich selbst Lobende: Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister in Bayern.

Der Politiker der "Freien Wähler" genehmigte sich am Donnerstagabend selbst auf Twitter ein paar warme Worte:

Das mag man in einem besonders toleranten Moment als narzisstische, schrullige Einlage abtun, wäre da nicht 20 Minuten zuvor in einer Twitter-Antwort an Aiwanger von einem gewissen Peter Müller genau derselbe Text zu lesen:

Peter Müller ist aber nicht der Einzige, auch ein Herr Oktober, ein Alex Hajek oder ein Hubert Opfelsoft (mit Hubert Aiwanger als Profilfoto) haben den exakt gleichen Text gepostet:

Wer auch immer dafür verantwortlich ist, sollte sich in Sachen Social-Media-Beratung vielleicht ein paar Nachhilfestunden genehmigen. (red, 30.9.2022)