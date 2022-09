Das "Only the Strong Survive" genannte Werk erscheint am 11. November

Bruce Springsteen veröffentlicht am 11. November ein neues Album: "Only the Strong Survive". Foto: Sony Music

Bruce Springsteen veröffentlicht ein neues Album. Bevor er am 18. Juli 2023 in Wien live auftritt, präsentiert er eine Sammlung von Coverversionen aus dem Katalog des Motown-Labels, von Stax und anderen Musikern, die den jungen Springsteen beeinflusst haben. Das Album ist benannt nach dem Jerry-Butler-Song Only the Strong Survive.

Springsteen im O-Ton: "Ich wollte ein Album machen, auf dem ich nur singe. Und mit welcher Musik könnte man da besser arbeiten als mit dem Great American Songbook der Sechziger und Siebziger? Ich habe mich unter anderem von Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, dem Iceman Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray und Scott Walker inspirieren lassen. Ich habe versucht, ihnen allen und den fabelhaften Autoren dieser glorreichen Musik gerecht zu werden. Mein Ziel ist es, dass das junge Publikum ihre Schönheit und Freude erleben kann, so wie ich sie erlebt habe, als ich die Musik zum ersten Mal gehört habe. Ich hoffe, ihr hört das Album genauso gerne, wie ich es geliebt habe, es zu kreieren."

Mit dabei ist Soulman Sam Moore vom Duo Sam & Dave, mit dem Springsteen zwei Duette singt: I Forgot to Be Your Lover und Soul Days. Seinen letzten großen Auftritt hatte Moore übrigens bei der Inaugurationsfeier von Donald Trump. Einen ersten Appetizer auf das Album sehen Sie hier:

BruceSpringsteenVEVO

(red, 30.9.2022)