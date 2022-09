In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: Leonie-Rachel Soyel Foto: Kindernothilfe/Inge Prader

Wien – Mit dem Launch ihrer neuen Unterstützungsform "Herzensprojekt" geht die Kindernothilfe Österreich neue Wege in der Spenderkommunikation: Als Schrittmacher*innen können Interessierte in einem Projekt der Entwicklungszusammenarbeit online einzelne Projektfortschritte mitverfolgen und darüber auch via soziale Medien kommunizieren, heißt es in einer Aussendung.

Zu diesem Kommunikationskonzept passe auch die Kooperation mit der österreichischen Influencerin Leonie-Rachel Soyel: Sie engagiert sich als prominente Schrittmacherin für das erste Herzensprojekt der Kindernothilfe. Für die Bewerbung des Produkts hat die Fotografin Inge Prader verschiedene Testimonials als Schrittmacherinnen und Schrittmacher der Kindernothilfe in Szene gesetzt.

Kreiert wurde die Kampagne von Nadja Stritezsky und Marie Mohnl. (red, 30.9.2022)