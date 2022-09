Wer traurig ist, dass er Guybrush Threepwood schon wieder Adieu sagen musste und sich nach Nachschub für sein vermeintlich leicht angegrautes Lieblingsgenre sehnt, landet meist bei den altbekannten, schon historischen Titeln. Dabei gibt es zwischen Retro-Fanservice und geduldiger Nischenpflege durchaus auch frische, ganz neu oder zumindest innerhalb der letzten vier Jahre erschienene Adventure-Perlen zu entdecken. Wie zum Beispiel diese hier.

Silvernode Games

Nine Noir Lives

Brandneu und sehr witzig ist das Detektivabenteuer Nine Noir Lives. Als knallharter Ermittler Cuddles Nutterbutter können nur wir einen Mord zwischen Mafia-Familien aufklären – am besten dadurch, dass wir alles erst einmal ablecken. Ja, hier sind alle Protagonisten Katzen, das ergibt in Verbindung mit den klassischen Motiven und der Atmosphäre eines Noir-Thrillers eine ziemlich witzige Mischung. Tolle englische Sprecher, solide Gags und nette Cartoongrafik sowie eine spannende Story machen Nine Noir Lives zur Empfehlung für alle, die beim Pointen und Clicken vor allem auf Humor großen Wert legen.

Raw Fury

Norco

Das düstere Southern-Gothic-Cyberpunk-Adventure Norco ist eher weniger witzig, wartet dafür aber mit einer spannend dystopischen Thrillerstory und einer faszinierend dichten Welt auf. In der sehr nahen Zukunft ist der Süden der USA eine toxische Industrieruinenlandschaft, das titelgebende Norco ist ein Stadtteil von New Orleans. Bei aller mitschwingenden Sozialkritik und jeder Menge düsteren urbanen Verfalls kommt aber in diesem Pixelkunstwerk auch beißender schwarzer Humor nicht zu kurz. Norco ist im Frühjahr erschienen und dürfte mit Sicherheit auf so einigen Bestenlisten des Jahres 2022 auftauchen – zu Recht.

Genesis Noir

Genesis Noir

Jazz plus Metaphysik, das ergibt ein ziemlich einzigartiges Stück Abenteuer. Zugegeben: Mit dem ganz klassischen Point-&-Click-Gameplay hat das 2021 erschienene Genesis Noir nicht viel zu tun, dafür ist das Spiel aber ein Augen- und Ohrenschmaus. "To save your love, you must stop the expansion of the universe" – was für eine Aufgabe für einen Detektiv. Genesis Noir sieht ein bisschen so aus wie die klassischen Zeichentrickvorspänne von Filmen aus den 50er-Jahren, die Arbeiten des legendären Grafikers Saul Bass sind als Inspiration erkennbar. Die interaktiven Spielzeuge von Vectorpark standen ebenso Pate wie die magischen Games-Welten von Amanita Design, der Rausch aus Style und Jazz-Soundtrack ist auf jeden Fall ein Erlebnis.

Laura Hunt

If On A Winter's Night, Four Travellers

Egal ob Sie irgendein anderes Point-&-Click-Game auf dieser Liste spielen – dieses hier sollten Sie auf jeden Fall unbedingt ausprobieren, denn das ist kostenlos. If On A Winter's Night, Four Travellers ist aber keine Free-to-Play-Abzocke, sondern ein klassisches Gratisspiel, das vor allem als beeindruckendes Portfoliostück für seine Autorin Laura Hunt und den Grafiker Thomas Möring dient. Zugleich ist das 2021 erschienene Spiel auch eines der tollsten, düstersten und gelungensten modernen Pixel-Point-&-Clicks und voller verblüffender Momente. Kostenlos, gibt's auch auf Steam – jeder Genre-Fan mit PC sollte dieses Spiel ausprobieren.

Black Tabby Games

Scarlett Hollow

Okay: Scarlett Hollow ist kein klassisches Point-&-Click-Adventure, sondern eigentlich eine Visual Novel, doch all jene, die sich reflexhaft bei Nennung dieses Genres abwenden, sollten hier umdenken. Scarlett Hollow ist tatsächlich ein fantastisches, narrativ beeindruckendes Abenteuer, in dem sich die Pfade der möglichen Handlungsoptionen weit ausladend verzweigen. Voll Charme, Horror und Atmosphäre, ist Scarlett Hollow schon jetzt, mit erst drei im Early Access veröffentlichten Episoden, ein absoluter Geheimtipp im erweiterten Adventure-Genre. Wer's nicht glaubt, möge die kostenlose erste Episode spielen.

Wadjet Eye Games

Unavowed

Wer über moderne Point-&-Click-Abenteuer spricht, kommt an Wadjet Eye Games nicht vorbei. Das kleine Indiestudio aus New York, das auch als Publisher rührig ist, steht seit 2006 für fantastische, klassische Pixel-Point-&-Click-Abenteuer, mit Highlights wie Gemini Rue, Resonance, der Blackwell-Reihe oder Primordia. Das 2018 erschienene Unavowed ist das bisher letzte erschienene Wadjet-Eye-Spiel, das von Studiogründer Dave Gilbert (nicht verwandt!) selbst entwickelt wurde, ein beeindruckend düsterer okkulter Thriller mit packender Handlung und intelligenten, immer wieder überraschenden Rätseln. Nicht vom – auf gut Österreichisch: manchmal etwas bochenen – Grafikstil abschrecken lassen: Wadjet Eye macht die besten Point-&-Click-Adventures der Welt.

Wadjet Eye Games

The Excavation of Hob's Barrow

Wer das soeben Gesagte nicht glaubt, bekommt hier gleich noch einen wirklich druckfrischen Beweis geliefert: Das erst vor einigen Tagen vom Indiestudio Cloak & Dagger entwickelte und bei Wadjet Eye erschienene The Excavation of Hob's Barrow ist ein Point-&-Click-Meisterwerk im düsteren Folk-Horror-Setting. Der modrig-feuchte Grusel des britischen Landlebens zwischen uraltem Aberglauben und real werdenden Albträumen ist der Beweis dafür, dass Point & Click auch ohne Humor perfekt funktioniert. Mehr zu verraten wäre schon gespoilert. The Excavation of Hob's Barrow ist auf jeden Fall ein fulminantes Lebenszeichen des Point-&-Click-Genres, auch abseits der Retro-Glückseligkeit.

Akupara Games

The Darkside Detective

Die zwei Teile der Darksides Detective-Reihe sind die wahren Erben der humoristischen Point-&-Click-Tradition von Lucas Arts & Co. Wer angesichts des schockierend minimalistisch pixeligen Grafikstils verweigert, verpasst so einiges, denn hier werden wahre Gag-Feuerwerke abgebrannt. Das Mystery-Setting wird ebenso konsequent durch den Kakao gezogen wie die Adventure-Vergangenheit, die Dialoge sind von amüsant bis hysterisch lustig und die Rätsel abwechslungsreich. Das Beste daran ist aber vielleicht das Format: Beide Teile der Reihe bieten jeweils sechs relativ kurze, aber auf jeden Fall kurzweilige Fälle, deren Lösung jeweils etwa eine Stunde dauert. Das Miniformat ist höchst unterhaltsam und passt perfekt in wirklich jedes Abendbudget – umso besser, dass es die Reihe auf so gut wie jede Games-Plattform geschafft hat.

Papetura

Papetura

Die wunderbaren Adventures von Amanita Design – Machinarium, Samorost, Botanicula – muss man hier (hallo, Forum!) wohl nicht extra vorstellen. Das bezaubernd schöne Papetura wandert ehrfürchtig auf den Spuren der Brünner Adventure-Mächenerzähler und hat sich auch deren Hausmusiker Floex alias Tomáš Dvořák ausgeliehen. Das Spiel eines polnischen Einzelentwicklers kommt wie die Vorbilder von Amanita ohne Worte aus und erzählt dennoch in umwerfenden Bildern eine nette Geschichte voller Rätsel, die sich auch gemeinsam mit Kindern wunderbar lösen lassen. Die Grafik besteht dabei aus von Hand gebauten Papiermodellen – eine großartige künstlerische Leistung.

PlayStation

The Procession to Calvary

But now for something completely different: Die Spiele, die der britische Entwickler Joe Richardson macht, sind etwas ganz Besonderes. Spielmechanisch ganz klassisches Point & Click, besteht die Grafik von Four Last Things und The Procession to Calvary aus liebevoll neu zusammengesetzten Versatzstücken aus berühmten Gemälden alter Meister, und nicht nur in diesem von Terry Gilliam bekannten Animationsstil werden hier die großen Monty Pythons zitiert. Absurder Humor, überdrehte Rätsel und Renaissance-Musik (ja, wirklich) ergeben zusammen einen ziemlich einzigartigen Spaß, der auch ohne große spielmechanische Innovationen gut zurechtkommt.

Bonus-Click:

Mipumi Games GmbH

The Lion's Song

Ja, ein Spiel aus dem Jahr 2016 passt nicht ganz zum Thema "aktuelle Point-&-Click-Adventures", aber es wäre ein Affront, das wunderbare österreichische The Lion's Song hier nicht noch einmal zu würdigen. Emotional, schlau, wunderhübsch und mit viel Humor lässt das Wiener Studio Mi'Pu'Mi in vier Episoden die letzten Tage der Welt des K.-u.-k.-Österreich noch einmal aufflackern. Das Fazit meiner STANDARD-Rezension aus Anlass des Releases der letzten Episode passt noch immer: "Das liebevolle Artwork, das mit sorgsam eingesetztem Minimalismus Emotionen und charakterliche Tiefe vermittelt, großartige Musik und vor allem erzählerische und thematische Originalität machen dieses kleine, große Spiel aus Wien zu etwas ganz Besonderem." Schauen Sie sich das an. (Rainer Sigl, 30.9.2022)