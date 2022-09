ORF-Sportjournalist Michael Berger geht nach über 40 Jahren beim ORF in Pension. Foto: ORF

Wien – "Ich habe fertig. Adieu und bleiben Sie uns treu." Mit diesen Worten und in Anlehnung an die legendäre Rede des damaligen Bayern München Trainers Giovanni Trapattoni verabschiedete sich Sportreporter Michael Berger am Mittwoch von den Zuseherinnen und Zusehern. Der 65-Jährige geht nach über 40 Jahren beim ORF in Pension. Berger berichtete für den ORF von zahlreichen Sport-Großveranstaltungen, zuletzt präsentierte er den Kurzsport um 20 Uhr.

Berger studierte Rechtswissenschaften, zum ORF kam er 1980. Bis 1983 arbeitet er im Hörfunk bei Ö3-Sport und bei Radio Wien. Danach gestaltete er TV-Reportagen für "Sport am Montag" und "Sport-Arena".

Seit Calgary 1988 war Berger laut ORF bei allen Olympischen Sommer- und Winterspielen als Kommentator im Einsatz. Er war Eishockey-Leistungssportler beim WEV in der 1. Liga, für den er über 110 Spiele absolvierte. (red, 30.9.2022)