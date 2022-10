Mit gerade einmal 34 Jahren hat Rihanna alias Robyn Rihanna Fenty schon erreicht, was anderen musikalischen Talenten bis an ihr Lebensende nicht annähernd gelingt. Die auf Barbados geborene Sängerin ist auch als Schauspielerin, Modedesignerin und Unternehmerin äußerst umtriebig und zählt zu den weltweit erfolgreichsten Menschen im Musikbusiness.

Finanziell soll sie überhaupt an der Spitze stehen: Das US-Finanzmagazin "Forbes" schätzt ihr Vermögen auf 1,7 Milliarden Dollar. Fun Fact: Nicht ihre Musik hat Rihanna in erster Linie so reich gemacht, sondern ihre Anteile an Fenty Beauty, ihrem Kosmetikkonzern, und an Savage x Fenty, ihrer Dessousmarke. Kürzlich wurde bekannt, dass ihr eine besondere Ehre zuteilwird: Rihanna wird beim größten Sportereignis der USA live auftreten. Am 12. Februar kommenden Jahres performt sie bei der Super-Bowl-Halbzeitshow der NFL.

Tritt bei der Super.Bowl-Halbzeitshow 2023 auf: Rihanna. Foto: REUTERS/Stephen Yang/File Photo

Das Phänomen Rihanna

Die Popularität der 34-Jährigen ist jedenfalls ungebrochen. Ihr Debüt gab sie 2005 mit dem Album "Music of the Sun" und der Single "Pon de Replay", die weltweit zum Charts-Erfolg wurde. Mit dem zweiten Album "A Girl Like Me" und dem Song "SOS" landete sie ihren ersten Nummer-eins-Hit in den USA. Ihr bislang erfolgreichstes Album "Good Girl Gone Bad" folgte 2007. Die erste Single-Auskopplung "Umbrella" brachte ihr den ersten von bislang neun Grammys ein und gehört zu den erfolgreichsten Hits weltweit. Für viele Menschen ist dieser Song die erste Assoziation zur Musik Rihannas.

Seither jagt praktisch ein Hit den nächsten – etwa "Don't Stop the Music", "Only Girl (In the World)", "Diamonds" oder "We Found Love". Auch erfolgreiche Duette mit großen Namen gehören zu Rihannas Repertoire – beispielsweise "Love the Way You Lie" mit Rapper Eminem oder "Work" mit dem kanadischen Rapper Drake.

