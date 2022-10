Ob traditionelles Wiener Kaffeehaus oder Barista-Coffee to go: Das Gourmetmagazin hat die besten Kaffee-Adressen des Landes zusammengefasst

An Cafés mangelt es in Österreich wahrlich nicht, an gutem Kaffee dagegen – na ja, darüber kann man streiten. Vor allem, was die Qualität in Wiener Kaffeehäusern betrifft. Jüngere Generationen gehen für ihren Espresso, Cappuccino oder Caffè Latte mit Hafermilch lieber in Coffeeshops. Andere bevorzugen die Atmosphäre im Kaffeehaus, die über den möglichen minderen Geschmack des Koffeingetränks hinwegtäuscht.

Das Ranking



Das Gourmetmagazin "Falstaff" hat seinen Café-Guide präsentiert und die besten Kaffee-Adressen des Landes zusammengefasst. In Wien landet unter den Klassikern das Café Landtmann auf Platz eins, bei den Barista-Cafés stehen die Coffee Pirates an der Spitze. Laut Guide sollte man in der Steiermark ins Operncafé gehen, in Tirol bekommt man den besten Kaffee im Café Katzung serviert.

Die besten klassischen "Wiener" Kaffeehäuser Wiens

1. Café Landtmann, 1010 Wien (92 Falstaff-Punkte)

2. Café Diglas in der Wollzeile, 1010 Wien (91 Falstaff-Punkte)

2. Café Engländer, 1010 Wien (91 Falstaff-Punkte)

2. K. u. K. Hofzuckerbäckerei Demel, 1010 Wien (91 Falstaff-Punkte)

3. Café Korb, 1010 Wien (91 Falstaff-Punkte)

3. Kurkonditorei Oberlaa | Dommayer, 1130 Wien (91 Falstaff-Punkte)

Die besten modernes Cafés und Stehcafés Wiens

1. La Mercerie, 1090 Wien (95 Falstaff-Punkte)

2. Hildebrandt Café, 1080 Wien (94 Falstaff-Punkte)

3. Unger und Klein – Wein-Kaffee im Hochhaus, 1010 Wien (93 Falstaff-Punkte)

4. Ukiyo Café Bistro, 1040 Wien (93 Falstaff-Punkte)

5. Carl Ludwig Cafe | Speciality Coffee, 1040 Wien (92 Falstaff-Punkte)

Die besten Third-Wave-Coffee-Bars (Barista-Café) Wiens

1. Coffee Pirates, 1090 Wien (95 Falstaff-Punkte)

2. Balthasar Kaffee Bar, 1020 Wien (94 Falstaff-Punkte)

3. Rauwolf | Rösthaus & Brewbar Riverside, 1230 Wien (92 Falstaff-Punkte)

4. Kaffeefabrik Wieden, 1040 Wien (90 Falstaff-Punkte)

5. Das Kafa | Cafébar, 1090 Wien (90 Falstaff-Punkte)

Die besten Cafés in Niederösterreich

1. Rauwolf Rösthaus + Brewbar, 2334 Vösendorf (93 Falstaff-Punkte)

2. ²²Beans Speciality Coffee Shop, 2700 Wiener Neustadt (92 Falstaff-Punkte)

2. Kaffee Campus Krems, 3500 Krems (92 Falstaff-Punkte)

3. Himmels Café und Kaffeerösterei, 2120 Wolkersdorf (91 Falstaff-Punkte)

4. Café Schubert, 3100 St. Pölten (91 Falstaff-Punkte)

4. Mister BEAN.S | Coffeeshop & Roastery, 2340 Mödling (91 Falstaff-Punkte)

5. Patisserie Naderer, 3300 Amstetten (91 Falstaff-Punkte)

5. Oberlaa Kurkonditorei, 2201 Gerasdorf (91 Falstaff-Punkte)

Die besten Cafés im Burgenland

1. 2Beans, 7000 Eisenstadt (93 Falstaff-Punkte)

2. Kaplan am Kurpark, 7431 Bad Tatzmannsdorf (93 Falstaff-Punkte)

3. Kantine 48, 7434 Bernstein (90 Falstaff-Punkte)

4. Träger Café Konditorei, 7423 Pinkafeld (90 Falstaff-Punkte)

5. Hotel Café Simon, 7431 Bad Tatzmannsdorf (89 Falstaff-Punkte)

Die besten Cafés in der Steiermark

1. Operncafé, 8010 Graz (93 Falstaff-Punkte)

2. Café Fotter, 8010 Graz (92 Falstaff-Punkte)

3. Das Heimlich Kaffeehaus, 8473 Straß in Steiermark (92 Falstaff-Punkte)

4. MaiKa Kaffeerösterei, 8354 Sankt Anna am Aigen (91 Falstaff-Punkte)

5. Tribeka, 8020 Graz (91 Falstaff-Punkte)

Die besten Cafés in Kärnten

1. Café Craigher, 9360 Friesach (94 Falstaff-Punkte)

1. Kaffeeteria, 9500 Villach (94 Falstaff-Punkte)

2. Zero Gravity Coffee & Cocoa, 9020 Klagenfurt am Wörthersee (93 Falstaff-Punkte)

3. La Mattina Kaffeerösterei, 9500 Villach (91 Falstaff-Punkte)

4. Röstbar, 9500 Villach (91 Falstaff-Punkte)

5. Konditorei Semmelrock, 9620 Hermagor (91 Falstaff-Punkte)

Die besten Cafés in Oberösterreich

1. Kaffeewerkstatt, 5360 St. Wolfgang (94 Falstaff-Punkte)

2. Zauner, 4820 Bad Ischl (93 Falstaff-Punkte)

3. Café Gerberei, 4020 Linz (92 Falstaff-Punkte)

4. Café Meier, 4020 Linz (91 Falstaff-Punkte)

4. La Sonett, 4810 Gmunden (91 Falstaff-Punkte)

4. Friedlieb und Töchter, 4020 Linz (91 Falstaff-Punkte)

5. Kaffeesiederei Immervoll, 4820 Bad Ischl (90 Falstaff-Punkte)

Die besten Cafés in Salzburg

1. 220Grad Rösthaus und Café, 5020 Salzburg (95 Falstaff-Punkte)

1. Café Bazar, 5020 Salzburg (95 Falstaff-Punkte)

2. Café Tomaselli, 5020 Salzburg (93 Falstaff-Punkte)

2. Chez Aurélie, 5020 Salzburg (93 Falstaff-Punkte)

3. Tortelier, 5020 Salzburg (92 Falstaff-Punkte)

4. Braun Konditorei Confiserie, 5400 Hallein (92 Falstaff-Punkte)

4. Konditorei Schatz, 5020 Salzburg (92 Falstaff-Punkte)

5. Kaffee-Alchemie, 5020 Salzburg (91 Falstaff-Punkte)

Die besten Cafés in Tirol

1. Café Katzung, 6020 Innsbruck (93 Falstaff-Punkte)

2. coffeekult Kaffeerösterei, 6020 Innsbruck (92 Falstaff-Punkte)

3. Konditorei-Café Munding, 6020 Innsbruck (92 Falstaff-Punkte)

4. Brennpunkt, 6020 Innsbruck (91 Falstaff-Punkte)

4. haepinest | [ˈhæp.i.nəst ], 6020 Innsbruck (91 Falstaff-Punkte)

5. La Cantina – Intermezzo Italiano, 6020 Innsbruck (90 Falstaff-Punkte)

Die besten Cafés in Vorarlberg

1. Café Deli im Hotel Bären, 6881 Mellau (94 Falstaff-Punkte)

2. Café 21, 6850 Dornbirn (93 Falstaff-Punkte)

3. Café Bar Postgarage, 6850 Dornbirn (93 Falstaff-Punkte)

4. Café König, 6890 Lustenau (92 Falstaff-Punkte)

5. Trevo | Coffee Roastery, 6870 (91 Falstaff-Punkte)

(rec, 1.10.2022)