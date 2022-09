Max Verstappen wird noch länger auf Sky zu sehen sein. Foto: APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA

Wien – Der Sky-Konzern hat am Freitag eine neue mehrjährige Verlängerung seiner Übertragungspartnerschaft mit der Formel 1 bekannt gegeben, die Sky als offiziellen Sender in allen betroffenen Märkten festigt. In Österreich, Deutschland und der Schweiz bleibt Sky bis inklusive der Saison 2027 TV-Partner und exklusiver Bezahlanbieter der Formel 1.

Als einziger Sender in Österreich zeigt Sky alle Rennen live, dazu kommt eine umfangreiche ergänzende Berichterstattung. Die Free-TV-Rechte teilen sich bekanntlich ServusTV und der ORF als Sublizenznehmer. (APA, red, 30.9.2022)