Intel-CEO Pat Gelsinger präsentiert die A770. Foto: Intel

Am Intel Innovation Day hat CEO Pat Gelsinger ein Startdatum für die hauseigene Grafikkartengeneration Arc Alchemist bekanntgegeben. Am 12. Oktober 2022 wird die Arc A770 verfügbar sein. Auch einen Preis hat Gelsinger mit im Gepäck: Die GPU soll für 329 US-Dollar verkauft werden und bei der Performance mit Nvidias Geforce RTX 3060 Ti mithalten können.

Intel Newsroom

Diese sind aktuell laut dem Preisvergleichsservice Geizhals in Österreich ab 483 Euro erhältlich. Ausgehend vom Dollar-Preis ist es durchaus möglich, dass die Arc A770 für etwa 400 Euro zu haben sein dürfte – sofern der aktuell für Europäer ungünstige Euro-Dollar-Wechselkurs nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. Wie DER STANDARD bereits berichtete, ist es Intels erklärte Strategie, den Grafikkartenmarkt mit einer aggressiven Preispolitik im Einsteigersegment zu erobern. Eine Strategie, die funktionieren könnte, so die Leistungsversprechen gehalten werden.

In der tatsächlichen Leistung liegt noch die große Unbekannte, denn Intel hat laut einem Bericht von "Golem" in der Vergangenheit die Leistung der Grafikkarten in drei Kategorien eingeteilt. Demnach liefen ältere DirectX-9-Titel durch die fehlende native DX9-Unterstützung der Alchemist-Karten schlechter als bei der Konkurrenz. Darüber kommen Titel, welche beispielsweise mit DX11 zwar gut funktionieren, für die der Treiber jedoch nicht speziell angepasst wurde. Und schließlich die Kategorie der Spiele, die mit der aktuellen DirectX-12-Api die beste Leistung liefern. (red, 30.9.2022)