Bekommt "Cyberpunk 2077" eine Fortsetzung? Foto: CD Projekt Red

Die erste und einzige Story-Erweiterung für Cyberpunk 2077 wird Phantom Liberty heißen. Das ist natürlich einerseits für Fans erfreulich, andererseits schwingt ein wenig Wehmut mit, dass die Abenteuer in Night City mit nächstem Jahr enden werden. Doch die Gamerinnen und Gamer in den diversen Fan-Foren sind seit einigen Tagen voller Vorfreude, denn die Entwickler CD Projekt Red (CDPR) aus Polen deuten eine mögliche Fortsetzung von Cyberpunk 2077 an.

So hat der CEO von CDPR, Adam Kiciński, kürzlich gegenüber Investoren erklärt, dass man noch einiges mit der Franchise vorhabe. Nicht nur die Wortwahl ist erstaunlich, Kiciński geht noch weiter: Das Unternehmen habe definitiv vor, Cyberpunk weiterzuentwickeln, und man wolle die Marke weiter ausbauen.

Beobachter werten diese Aussagen als starken Hinweis darauf, dass CDPR bereits Pläne für eine vollwertige Fortsetzung schmiedet. Bestärkt werden diese Annahmen dadurch, dass Phantom Liberty das letzte Projekt sein wird, das CDPR mit der hauseigenen Redengine entwickelt. "Zukünftige Einträge in der Serie werden die Unreal-Software nutzen", so Kiciński.

20 Millionen verkaufte Spiele

Auf die Frage, ob sich CDPR im Fall eines Erfolges von Phantom Liberty zu einer zweiten Erweiterung überreden lasse, machte Kiciński klar, dass es dazu nicht kommen werde, das Unternehmen aber weiter großes Interesse an der Marke habe. "Wir haben uns entschlossen, eine große Erweiterung zu veröffentlichen, die das Potenzial der neuen Konsolengeneration voll ausnutzt. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass wir Cyberpunks IP weiter entwickeln werden", erklärte der CDPR-CEO während einer Fragerunde mit Geldgebern.

Eine offizielle Fortsetzung von Cyberpunk 2077 hat Kiciński bislang nicht angekündigt, aber CDPR ist gerade dabei, ein ganzes Universum rund um die Marke zu etablieren. So gibt es eine auf das Spiel zugeschnittene Version des Pen-and-Paper-Rollenspiels und eine sehr erfolgreiche Netflix-Serie namens Edgerunners, die dem 2020 veröffentlichten Game einen zweiten Frühling bescherte. Obwohl das Spiel aufgrund seines technisch unfertigen Zustandes beim Release für einen Skandal sorgte, sind bis heute 20 Millionen Exemplare verkauft worden. Das vorige Hit-Spiel von CDPR, The Witcher 3, brauchte dafür vier Jahre. (red, 30.9.2022)