FM4-Radiomacher: Roland Gratzer (links) und Hannes Duscher. Foto: Christian Stipkovits

Wien – Wer hätte sich das gedacht? Radiomoderator Roland Gratzer ist ein Fan des österreichischen Föderalismus: "Er ist insofern super, dass es so viele verschiedene Untergruppierungen gibt, die man beleidigen kann." Beleidigen und schimpfen, darum geht es auch, aber nicht nur im neuen FM4-Comedyformat "Die FM4 Passt Show!"

Roland Gratzer und Hannes Duscher servieren ab Montag, 3. Oktober, wochentags von 13 bis 14 Uhr in ihrer neuen Sendung politische Satire und Wuchteln, garniert mit Gästen sowie Hörerinnen- und Hörerbeteiligung – etwa in Form eines Quiz oder eines Dating-Formats.

Duscher und Gratzer versprechen jedenfalls, dass sie sich kein Blatt vor den Mund nehmen werden. Auch nicht, wenn es um den eigenen Arbeitgeber, den ORF, geht: "Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu sehr im eigenen Sud kocht. Oft ist das uninteressant", sagt Gratzer. Und Duscher ergänzt: "Aber die Tatsache, dass die Meldungen auf orf.at halbiert werden, haben wir schon auf unserer Liste."

"Wir bashen eh auf alle"

"Wir schimpfen über alle", sagt Gratzer: "Auch wenn es mittlerweile schon schwierig ist, Sachen satirisch zu überhöhen. Eigentlich musst du nur mehr Schlagzeilen vorlesen und eine Pause danach machen." Wichtig ist ihnen dabei die politische Äquidistanz, dass alle Parteien und Institutionen ihr Fett abbekommen, erklären die Moderatoren im Gespräch mit dem STANDARD: "Wir bashen eh auf alle." FM4 ist der ideale Nährboden dafür. "Wir haben die Rückendeckung der neuen Chefin", sagt Duscher und meint Senderchefin Dodo Gradištanac.

Der Name der Sendung "Passt Show!" ist Programm, aber auch ein bisschen Lebensmotto der beiden Moderatoren: "Wir machen einerseits eine Show, wollen aber – gerade in Zeiten wie diesen – das Gefühl vermitteln, es passt scho", sagt Duscher. Und Gratzer: "Wir sprechen die Missstände an, klären sie und können dann am Ende der Sendung idealerweise sagen: Passt scho!" Von einer Feel-Good-Sendung könne dennoch keine Rede sein, beruhigt Duscher.

Kuppeln und Bands vorstellen

Einmal pro Woche wollen sich die Moderatoren dem Dating widmen, um Leute zu verkuppeln. "Wir haben im Sommer gemerkt, dass es da großes Potenzial gibt", erzählt Gratzer. Bei der FM4-Anrufsendung "Unter Palmen" sei es beinahe in jeder Sendung um die Kuppelei gegangen. "Da geht einiges, glaub mir", sagt Gratzer. Die "Liebesg'schichten und Heiratssachen" pausieren eh gerade. Ein weiteres Element werde die Suche nach einer Studioband sein. "Das ist ein Vehikel, um Bands vorzustellen, die nicht so viel Aufmerksamkeit haben. Da kommen sicher Perlen daher." Geplant sind auch kleine Hörspielreihen, die sich durch die Sendungen ziehen.

Flexible Formate

Flexibilität und Tagesaktualität sollen zum Credo der "Passt Show!" werden: "Bei einer Live-Show müssen wir schauen, was passt, denn wenn es vielleicht einmal eine Pipeline komplett zerreißt, weiß ich nicht, ob wir ein Dating machen wollen", sagt Gratzer. Und Duscher? "Oder gerade dann." Nach acht Jahren Anrufsendung "Top FM4" werde sich ihre Art, Radio zu machen, nicht grundlegend ändern, betonen die beiden, aber: "Wenn du immer das gleiche machst, wirst du auch deppert", sagt Gratzer. Und: "Wir waren in einer sehr monogamen Beziehung mit einer Sendung einmal die Woche mit unseren Hörerinnen und Hörern, jetzt sind wir ein bisschen poly, aufgeteilt auf fünf Tage."

Tanz auf vielen Hochzeiten

Duscher und Gratzer firmieren bereits seit dem Jahr 2011 als Duscher & Gratzer. Das Duo beerbte 2014 die damaligen FM4-Satiriker Dirk Stermann und Christoph Grissemann mit ihrem "Salon Helga" und etablierte Freitagabend die Anrufsendung "Top FM4". Neben Radio toben sich Duscher und Gratzer in verschiedenen künstlerischen Genres aus. Dazu gehören etwa Musik, Schauspiel, Drehbuch, Regie oder das Künstlerkollektiv Monochrom. Derzeit arbeiten sie auch an einem Hörspielkrimi für Ö1, indem sie die Kommissare spielen.

ORF-Fernsehen

Mit Sendungen wie der Late-Night-Comedy "Top 1" oder "Hotel Campinski" waren Duscher und Gratzer auch im ORF-Fernsehen zu sehen. Eine Rückkehr ist nicht ausgeschlossen: "Wir haben schon Pläne, aber das Problematische beim Fernsehen ist das On und Off. Da ist selten das Budget für längerfristige Geschichten vorhanden", so Duscher.

Apropos längerfristig. Den Verjüngungs- und Reformplänen für FM4 sieht der Moderator gelassen entgegen: "Wir haben einen Vorteil: In der Comedy ist es leichter, alt zu werden, denn die Alten nimmt man nicht so ernst."

Wie ernst es mit der neuen Sendung wird, soll sich rund um Weihnachten herauskristallisieren. "Ob es uns Spaß macht und ob es den Zuhörerinnen und Zuhörern taugt", sagt Duscher. Und Gratzer: "Ob wir es gut finden, kann man jetzt noch nicht sagen. Schau ma, wird schon passen." (Oliver Mark, 2.10.2022)