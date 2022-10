Liebe Leserin, lieber Leser,

monatelang hat sich Redakteur Benjamin Brandtner innerlich dagegen gewehrt, letztlich aber doch nachgegeben: Mit einem Klick ist er zum Abonnenten von Youtube Premium geworden. Jetzt zählt er also auch zum erlesenen Kreis von mehr als 50 Millionen Usern, die Werbekonsum lieber gegen ein weiteres Abo tauschen. In einer Personal-Tech-Kolumne erklärt er, warum das Abomodell zwar angenehm ist, ein Restzweifel aber bleibt.

Außerdem berichten wir von zwei ehemaligen Managern der Online-Auktionsplattform Ebay, die am Donnerstag dieser Woche von einem Bostoner Gericht zu langen Haftstrafen verurteilt wurden. Sie haben das Betreiberehepaar eines Ecommerce-Blogs verfolgt, belästigt und bedroht, um sich für deren kritische Berichterstattung über Ebay zu rächen. Unter anderem schickten sie Schweinföten an das Paar und planten sogar einen Einbruch in deren Haus.

Das und noch viel mehr lesen Sie heute, wir wünschen spannende Lektüre.

Youtube Premium: Nie wieder Möbelhäuser und Investmentpunks

Zwei ehemalige Ebay-Manager wurden wegen Cyberstalking zu langen Haftstrafen verurteilt

Meta stellt keine Leute mehr ein – ganze Tech-Branche schnallt den Gürtel enger

Teslas Cybertruck soll jetzt auch ein Boot sein und Meere befahren können

Französisches Neonaziforum startet "Dreckiger Jude"-Wettbewerb

Google dreht Games-Streaming-Dienst Stadia endgültig ab

Mehr als eine Million Iraner sind wegen Internetzensur arbeitslos

SPÖ soll Verkehrsberuhigung ohne Videoüberwachung im ersten Bezirk grundlos verhindert haben