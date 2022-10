Damit werden am vierten Tag in Folge mehr als 10.000 Neuinfektionen gemeldet. 1.421 Covid-Patienten liegen auf Österreichs Normalstationen, 69 auf den Intensivstationen

Mit der beginnenden Herbstwelle steigen die Zahlen wieder an. Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Am Freitag wurden 12.695 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich gemeldet. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner auf 811,2. Am Freitag lagen 1.421 Covid-Patientinnen und -Patienten in Österreichs Krankenhäusern auf einer Normalstation. 69 lagen außerdem auf einer Intensivstation.

Laut den Daten der Ages ist keine Covid-positive Person seit gestern verstorben. Allerdings erhöht sich diese Zahl gewöhnlich nach Eintragung von Nachmeldungen.

Die Sieben-Tage-Inzidenzen in den Bundesländern:

Burgenland: 665,7

Kärnten: 849,2

Niederösterreich: 776,3

Oberösterreich: 1.009,6

Salzburg: 920,4

Steiermark: 729,5

Tirol: 939,0

Vorarlberg: 701,6

Wien: 692,9

(red, 30.9.2022)