"Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" heißt das Motto der New Yorker Ausstellung und der Met-Gala im kommenden Frühjahr

Es ist die Mode-Gala des Jahres, um ihr Motto wird vorab ein großes Geheimnis gemacht. Das wurde nun während der Pariser Modewoche im Rahmen einer Pressekonferenz in der Buchhandlung 7L in Anwesenheit des Kurators Andrew Bolton und der Gastgeberin Anna Wintour gelüftet.

Das Motto für die kommende Met Gala anlässlich der alljährlichen großen Modeausstellung im Metropolitan Museum of Art lautet "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty". Die Eröffnung der Schau und die dazugehörige Gala werden auch 2023 traditionsgemäß am ersten Montag im Mai in New York stattfinden.

In der Ausstellung, die vom 5. Mai bis 16. Juli 2023 zu sehen sein wird, werden 150 Entwürfe des 2019 verstorbenen Modedesigners Karl Lagerfeld für so unterschiedliche Modeunternehmen wie Balmain, Patou, Chloe, Fendi oder Chanel zu sehen sein.

Foto: EPA/TERESA SUAREZ

Pharrell Williams (links) und Anna Wintour während der Pressekonferenz in Paris Foto: EPA/TERESA SUAREZ

Die Ausstellung wird unter anderem von den Modehäusern Fendi und Chanel, den einstigen Arbeitgebern Lagerfelds, unterstützt. (red, 30.9.2022)