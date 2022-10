Foto: Arte, France

Karl Gedlicka

15.10 THEMENTAG

Vulkane – Faszination und Gefahr Arte widmet sein Programm am Samstag mehrheitlich rotglühenden Lavaströmen und spektakulären Eruptionen. So beschäftigt sich Der Vulkan von La Palma ab 20.15 mit dem größten Vulkanausbruch in Europa seit fünf Jahrhunderten. Um die Macht der Vulkane geht es anschließend um 21.05 in der Dokumentation Schlafende Riesen. Werner Herzogs Dokumentarfilm Die innere Glut über zwei Legenden der Vulkanforschung, Katia und Maurice Krafft, ist ab 22.35 Uhr zu sehen. Bis 0.00, Arte

Requiem für die Vulkanforscher Katia und Maurice Krafft: Sie haben die spektakulärsten Eruptionen des 20. Jahrhunderts mit der Kamera eingefangen. Foto: Arte, France

20.15 COMICVERFILMUNG

The Dark Knight Rises (GB/USA 2012, Christopher Nolan) Der britische Regisseur Christopher Nolan dunkelte das Batman-Universum deutlich ab. Mit The Dark Knight Rises führte er seine Trilogie mit Christian Bale in der Hauptrolle konsequent düster zu Ende. Das Ergebnis gilt vollkommen zu Recht als eine der besten Comicverfilmungen überhaupt. Bis 23.30, Puls 4

20.15 EPOS

Australia (GB/AUS/USA 2008, Baz Luhrmann) Nicole Kidman als britische Adelige, die in Australien an Raubein Hugh Jackman gerät und umzingelt von Widrigkeiten Gefallen findet. Lustvolles Überwältigungskino von Baz Luhrmann (Elvis), das sich aller erdenklichen Genres vom Melodram und Western bis zum Kriegsfilm bedient. Bis 23.10, Servus TV

23.25 GENRE

Eins, zwei, drei (One, Two, Three, USA 1961, Billy Wilder) C. R. MacNamara (James Cagney), Coca-Cola-Filialboss im West-Berlin des Jahres 1961, setzt alles daran, sein Imperium über den Eisernen Vorhang hinweg in den Osten auszudehnen. Für Komplikationen sorgt seine Tochter, die heimlich einen Jungkommunisten (Horst Buchholz) heiratet. In Billy Wilders rasanter Satire bekommen inmitten des Kalten Krieges alle ordentlich ihr Fett ab. Bis 1.10, RBB

0.40 GANGSTEREPOS

Casino (USA/F 1995, Martin Scorsese) Meister-Gambler Sam "Ace" Rothstein (Robert De Niro) wird von der Mafia nach Las Vegas geschickt, um ein Kasino zu leiten. Opulent-raffiniertes Gangsterepos von Martin Scorsese. Bis 3.25, ARD

Streaming

MARILYN

Blonde (USA 2022, Andrew Dominik) Andrew Dominiks gewiefte Verfilmung von Joyce Carol Oates’ fiktionaler Biografie von Marilyn Monroe ist nach der Premiere bei den Filmfestspielen in Venedig bereits auf Netflix abrufbar. Netflix

MINISERIE

Pistol (USA 2022, Danny Boyle) Danny Boyle (Trainspotting) hat der schon öfter erzählten Geschichte der Punk-Band The Sex Pistols neue Seiten abgewonnen. Disney+