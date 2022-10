François-Xavier Roth folgt auf Teodor Currentzis als SWR-Chefdirigent. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Stuttgart – Der französische Dirigent François-Xavier Roth übernimmt mit Beginn der Spielzeit 2025/26 die Leitung des SWR-Symphonieorchesters. Er folgt am Pult auf Teodor Currentzis, der seit 2018 an der Spitze des Orchesters steht. Roth erhält damit auch die Künstlerische Leitung. Der 50-Jährige ist seit 2015 Generalmusikdirektor der Stadt Köln und leitet in dieser Funktion das Gürzenich-Orchester und die Oper Köln.

Unter anderem gründete der Franzose im Jahr 2003 das Orchester Les Siècles, ein Ensemble, das Musik aller Epochen auf historischen Instrumenten interpretiert. Gastdirigate hatte er unter anderem bei den Berliner Philharmonikern, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Gewandhausorchester Leipzig und dem Concertgebouw Orkest Amsterdam. Aber auch der SWR ist für Roth keine Unbekannten: Von 2011 bis 2016 war er Chefdirigent des SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg. (APA, 30.9.2022)