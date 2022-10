9.50 MATINEE

Caravaggio – Das Spiel mit Licht und Schatten Über den "ersten modernen Künstler" Michelangelo Merisi aus dem lombardischen Dorf Caravaggio ist nur wenig bekannt. Der Regisseur und Maler Jean-Michel Meurice begibt sich vor Ort auf die Spuren von Caravaggios kurzer Karriere und besucht rund 30 seiner Werke. Bis 10.45, ORF 2

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Karoline Edtstadler, Bundesministerin für EU und Verfassung, ÖVP. Die Fragen stellen Gerold Riedmann von den Vorarlberger Nachrichten und Simone Stribl (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.15 WESTERN

Der Teufelshauptmann (She Wore a Yellow Ribbon, USA 1949, John Ford) Kurz vor seiner Pensionierung erhält Hauptmann Nathan Brittles (John Wayne) den Auftrag, die Frau eines Majors und deren Tochter von einem abgelegenen Fort zu einer Postkutschen station mitzunehmen. Als "traurigen und schönen" Film hat Regisseur John Ford sein melancholisches Meisterwerk selbst bezeichnet und es damit auf den Punkt gebracht. Bis 21.55, Arte

Foto: arte

20.15 ERLEBNIS BÜHNE

Leonard Bernstein dirigiert die West Side Story Christopher Swanns preisgekrönte Doku zeigt, wie Leonard Bernstein 1984 sein populärstes Werk 27 Jahre nach der New Yorker Premiere erstmals mit Sängerinnen und Sängern seiner Wahl wie Kiri Te Kanawa und José Carreras aufnahm. Danach ist ab 21.45 das Porträt Leonard Bernstein – Das zerrissene Genie zu sehen. Bis 22.45, ORF 3

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Pipeline-Krimi in der Ostsee – ist Österreichs Sicherheit in Gefahr? Wer hat ein Interesse an der Zerstörung der beiden Gaspipelines in der Ostsee? Wie steht es um den Schutz weiterer kritischer Infrastruktur in Europa, auch in Österreich? Bei Claudia Reiterer diskutieren Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne), Marlene Svazek (FPÖ), Omar Haijawi-Pirchner (Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst im Innenministerium), Gabriel Felbermayr, Direktor Wirtschaftsforschungsintitut WIFO und Politikwissenschafter Jeremy Stöhs (ACIPSS Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies). Bis 23.05, ORF 2

23.00 THRILLER

Zodiac – Die Spur des Killers (USA 2007, David Fincher) Die Geschichte der Suche nach einem Serienmörder im San Francisco der 1960er-Jahre erzählt David Finchers melancholischer Ensemblefilm aus der Perspektive der im Dunkeln tappenden Ermittler. Jake Gyllenhaal verkörpert einen schüchternen Karikaturisten, für den der Fall zur Obsession wird. Bis 1.55, RTL 2

23.10 KOMÖDIE

Catch Me If You Can (USA 2020, Steven Spielberg) Frank W. Abagnale führt seine Umgebung als Hochstapler an der Nase herum, und Steven Spielberg spielt gekonnt mit Genrekonventionen. Auch hier nicht ohne sein Lieblingsthema vom Verlust der Familie unterzubringen. Einmal mehr gehören die Sympathien dem, der das Establishment austrickst: Leonardo DiCaprio spielt Frank W. Abagnale. Bis 1.25, ORF 1

Ein falscher Co-Pilot und eine echte Stewardess: Leonardo DiCaprio und Jennifer Garner in "Catch Me If You Can", ORF 1, 23.10 Uhr Foto: ORF/Dreamworks

1.35 NEW HOLLYWOOD

Harold und Maude (USA 1971, Hal Ashby) Harold (Bud Cort), Sohn aus gutem Hause, ist nicht nur vom Tod besessen, sondern fühlt sich auch zur 79-jährigen Maude (Ruth Gordon) hingezogen. Licht und Schatten halten in Hal Ashbys wunderbarem New-Hollywood-Juwel eine feine Balance, die Musik steuerte Cat Stevens bei. Bis 3.05, ARD