Mit Sieg in Steyr – Vienna gewinnt spät gegen Schlusslicht Kapfenberg, Dornbirn holt vierten Sieg in Folge

Steyr/Wien – Der SV Horn hat nach einer chaotisch verlaufenen Pause der 2. Fußball-Liga auf den Erfolgspfad zurückgefunden. Die Waldviertler gewannen bei Vorwärts Steyr am Freitagabend mit 3:1 (1:1), holten nach zwei Niederlagen wieder alle drei Punkte und bleiben in der Tabelle damit ganz oben dabei.

Die Vienna rangiert nur einen Zähler zurück ebenfalls im Spitzenfeld. Der Aufsteiger gewann gegen Schlusslicht Kapfenberg nach einem späten Treffer mit 1:0 (0:0). Der FC Dornbirn schlug die Young Violets mit 3:1 (1:0) und holte damit den vierten Sieg in Folge.

Bei den Hornern ging es in den vergangenen Wochen trotz bester Lage wenig harmonisch zu. Trainer Rolf Landerl bat laut Clubangaben um die Vertragsauflösung, die einvernehmlich erfolgte. Interner Zwist soll dem Ganzen vorausgegangen sein. In Steyr stand Amateure-Coach Philipp Riederer interimistisch an der Seitenlinie. Er sah einen Auftakt nach Maß: Patrik Mijic (16.) traf nach einem Ballgewinn tief in der Steyrer Spielhälfte. Die optische Feldüberlegenheit der Gäste sollte sich in Folge aber nicht am Spielstand bemerkbar machen – im Gegenteil. Nach einem Vorstoß von Tolga Günes kam Gerhard Dombaxi an den Ball und schloss zu seinem vierten Saisontor (29.) ab.

Gegenwehr

Steyr hatte im Finish der ersten Spielhälfte noch gute Szenen vor dem Horner Gehäuse und setzte auch nach der Pause die ersten Akzente. Die Gäste wussten aber zu kontern. Niklas Hoffmann köpfelte nach einem Freistoß an die Latte (71.), ehe der eingewechselte Maximilian Pronitchew im Strafraum viel Platz hatte und erfolgreich blieb (78.). Dem Deutsch-Russen gelang gegen eine weit aufgerückte Vorwärts-Elf auch die Vorentscheidung (85.). Steyrs David Bumberger zog nach seinem Patzer im Strafraum noch die Notbremse gegen Pronitchew und sah Rot, Burak Yilmaz vergab aber vom Elferpunkt (91.).

In Wien-Döbling lieferte Kapfenberg der Vienna große Gegenwehr. Das Schlusslicht hatte nach einer halben Stunde gar die große Chance auf die Führung: Ein Kopfball von Christoph Pichorner nach einem Eckball klatschte an die Latte. Die Wiener taten sich auch danach schwer. Nach einem torlosen Remis zur Pause schwächte sich der KSV selbst. Der schon verwarnte Antonio Sokcevic sah nach einem Foul Gelb-Rot (51.).

Vienna versuchte, den dichter werdenden Abwehrriegel zu knacken, Deni Alar und Co. agierten aber glücklos. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Kapfenberger das Remis mitnehmen. In der Schlussminute der regulären Spielzeit lenkte Pichorner eine Hereingabe von rechts jedoch ins eigene Tor (90.). Die "Falken" standen erneut mit leeren Händen da.

Selbstbewusstsein

Dornbirn startete mit einem Triple an Siegen im Rücken selbstbewusst, Sebastian Santin (20.) gelang das 1:0. Die Jung-Austrianer ließen sich nur bedingt verunsichern. Ibrahima Drame vergab nach einer halben Stunde den Ausgleich, Dornbirns Torhüter Justin Ospelt musste mehrmals eingreifen. Am Spielgeschehen änderte sich auch nach Seitenwechsel zunächst nichts. Drame schloss noch zu zentral auf Ospelt ab, ehe der Senegalese vom Feld musste. Bereits verwarnt, hielt der Offensivmann einen Dornbirner zurück und sah Gelb-Rot (57.). Um die Young Violets war es damit geschehen. Renan fand zunächst Elvin Ibrisimovic (66.), ehe Santin (69.) gegen eine sich auflösende violette Hintermannschaft zum 3:0 traf. Leonardo Ivkic (77.) vollzog nur noch Resultatskosmetik. (APA, 30.9.2022)

Ergebnisse 2. Liga, 10. Runde

Vorwärts Steyr – SV Horn 1:3 (1:1)

FC Dornbirn – Young Violets Austria Wien 3:1 (1:0)

Vienna – Kapfenberger SV 1:0 (0:0)

SKN St. Pölten – SKU Amstetten 20.30

Samstag:

GAK – SK Sturm Graz II 14.30

Rapid Wien II – SV Lafnitz 14.30

FC Admira – FC Liefering 14.30

Sonntag:

FAC Wien – Blau Weiß Linz 10.30