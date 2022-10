Drittplatziertem Profigolfer fehlt nur ein Schlag auf das führende Duo – Landsmann Schwab am Cut gescheitert

Sepp Straka ist gut dabei. Foto: AP Photo/Rogelio V. Solis

Jackson – Profigolfer Sepp Straka ist beim mit 7,9 Mio. Dollar dotierten PGA-Turnier in Jackson/Mississippi weiter sehr stark unterwegs. Der 29-jährige Österreicher rangierte am Freitag (Ortszeit) nach Abschluss der zweiten Runde mit insgesamt 9 unter Par auf Platz 3, nur einen Schlag hinter den mit jeweils 10 unter Par ex aequo führenden Thomas Detry aus Belgien und Mackenzie Hughes aus Kanada.

Straka schoss sich am Freitag durch eine 66er-Runde mit 8 Birdies und zwei Bogeys in das Führungstrio. Für Landsmann Matthias Schwab war dagegen nach der zweiten Runde Endstation: Der Steirer scheiterte mit insgesamt 3 über Par an dem bei 2 unter liegenden Cut. (APA, 1.10.2022)