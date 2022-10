Michael Lindner soll zum Vorsitzenden der SPÖ-Landespartei Oberösterreich gewählt werden. Foto: FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM

Gleich drei Landesparteitage finden an diesem Samstag in Österreich statt: Jener der jeweiligen SPÖ In Oberösterreich und Niederösterreich und jener der FPÖ in Salzburg.

Als historisch in der Geschichte der Landespartei in Sachen "innerparteilicher Mitgliederbestimmung" bezeichnet die SPÖ Oberösterreich den ihren. Denn erstmals konnten alle 25.000 Parteimitglieder über Inhalte und den Vorsitz ihrer Partei abstimmen. Am heutigen Samstag in 38 Wahllokalen in ganz Oberösterreich und bis 28. September konnte man auch online abstimmen. Landesgeschäftsführer Florian Koppler beschrieb den Prozess so: " Die SPÖ wird zu einer modernen, sozialen Mitmachpartei."

Michael Lindner

Für den Parteivorsitz kandidiert der geschäftsführende Landesparteivorsitzende Michael Lindner. Die Ergebnisse werden auf dem Parteitag, der seit 10.00 Uhr im Design Center in Linz stattfindet, präsentiert.

Verabschiedet wird Lindner-Vorgängerin Birgit Gerstorfer, die bei der Landtagssitzung am 10. November auch die Aufgabe als Landesrätin an Lindner übergibt. Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner wird am Landesparteitag im Design Center ebenfalls eine Rede halten, ehe sie zum Landesparteitag der Niederösterreicher ins Multiversum Schwechat weiterreist.

Hier steht – weniger historisch – die Neuwahl des Landesparteivorsitzenden, Landeshauptmannvize Franz Schnabl, an.

Franz Schnabl kandiert für die Wiederwahl als Parteivorsitzender der SPÖ Niederösterreich an. Foto: IMAGO/SEPA.Media

Er ist der einzige Kandidat und bekleidet das Amt seit Ende Juni 2017.



Für keine Überraschung wird auch die heutige Wahl der Vorsitzenden der FPÖ in Salzburg sorgen.

Marlene Svazek will die Salzburger Blauen auf den Landtagswahlkampf 2023 einstimmen. Foto: imago images/SEPA.Media

Landesparteiobfrau Marlene Svazek wird dort von rund 200 Delegierten im Amt bestätigt werden und ihre Partei auf den Wahlkampf für die Landtagswahlen im kommenden April einstimmen. Als Gastredner wird in Seekirchen FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl erwartet. (cms, 1.10.022)