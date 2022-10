Die steigenden Zahlen kündigen den Beginn der Herbstwelle an. Foto: APA/HANS PUNZ

Am Samstag wurden 12.274 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich vom Vortag gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern steigt damit auf 856,1, Ende Juli war dieser Wert zuletzt so hoch gewesen.

Laut den Daten der Ages sein drei Covid-positive Personen seit Freitag verstorben. Allerdings erhöht sich diese Zahl gewöhnlich nach Eintragung von Nachmeldungen.

1.421 Covid-Patientinnen und -Patienten müssen in Österreichs Spitälern auf der Normalstation behandelt werden, 69 auf der Intensivstation.

Die Inzidenzen in den Bundesländern variieren stark, jedoch gibt es auch bei der Positivitätsrate große Unterschiede. Während in Wien knapp fünf Prozent der Testergebnisse positiv sind, sind es in Kärnten, Niederösterreich, Vorarlberg und Tirol aktuell über 30 Prozent. Die Sieben-Tage-Inzidenzen in den Bundeländern:

Burgenland: 709,8

Kärnten: 905,7

Niederösterreich: 817,1

Oberösterreich: 1.060,5

Salzburg: 995,4

Steiermark: 775,8

Tirol: 995,4

Vorarlberg: 733,6

Wien: 721,7

(red, 1.10.2022)