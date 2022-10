iOS 16 bringt eine Reihe neuer Funktionen, sorgt bei einigen Nutzern aber auch für Akku-Ärger. Foto: DER STANDARD/Amon

Vor zwei Wochen hat Apple gemeinsam mit dem iPhone 14 die finale Version von iOS 16 vorgestellt. Seit dessen Rollout gestartet ist, haben über 13 Prozent (Stand: 29. September) der Nutzer von Apple-Smartphones das Update auch eingespielt.

Seitdem beginnen sich aber Beschwerden über das neue System zu sammeln. Eine Klage taucht dabei besonders häufig auf. Nämlich dass iOS 16 die Akkulaufzeit der Mobiltelefone stark beeinträchtigen soll.

Viele klagen über Probleme

Etwa im Forum von Macrumors: "Es ist lächerlich. Es ist wie lange her, dass [iOS] 16 erschienen ist? Und mein Handy wird immer noch heiß und der Akku läuft viel schneller leer als zuvor", berichtet ein Nutzer. "Ich musste mitten am Tag neu aufladen. (…) Die Batterie-Gesundheit wird mit 99% angezeigt", ein anderer unter zahlreichen Beiträgen.

Derweil rief ein anderes Portal mit Apple-Fokus, 9to5Mac, zur Umfrage betreffend Akkuproblemen. 63 Prozent Abstimmenden (Stand: 1. Oktober) gaben dabei an, dass mit der neuen iOS-Version ihre Akkulaufzeit schlechter geworden war.

Ursachenforschung

Bis zu einem gewissen Grad ist eine Verschlechterung bei Betriebssystem-Updates erwartbar. Die Reindexierung von Dateien, andere Hintergrundprozesse im Rahmen der Aktualisierung und fehlende Optimierungen bei noch nicht angepassten Apps wirken sich zuerst schlecht aus, dieses Phänomen sollte aber mit der Zeit nachlassen. Was aber darüber hinaus Effekt zeigt, sind gestiegene Anforderungen an Prozessor und Grafikeinheit, was dazu führen kann, dass diese Hardware bei älteren iPhone-Modellen im Schnitt mit höherer Auslastung läuft.

Das, in Verbindung mit der niedrigeren Energieeffizienz der älteren Chips, kann auch auf die Laufzeit drücken. Bei iOS ist es zudem immer wieder zu Optimierungsproblemen im Rahmen von Versionssprüngen gekommen, die für Ärger bei Nutzer nicht mehr aktueller iPhones gesorgt haben.

Nutzer sollten mit dem Update warten

Gordon Kelly, Techjournalist bei Forbes, empfiehlt Besitzern von Apple-Handys, vorläufig noch bei iOS 15 zu bleiben. Nachdem über eine Woche nach dem Release immer noch viele Beschwerden zur Akkulaufzeit eintrudeln, geht er davon aus, dass es ein größeres Problem mit der neuen Version gibt.

Der Analyst Jack Gold wundert sich, dass dies nicht schon vor der Veröffentlichung aufgefallen ist und hält ein Problem mit Apples Qualitätskontrolle für möglich. IOS 16 ist auch schon mit anderen Probleme aufgefallen, etwa betreffend Facetime und iMessage. Für diese hat Apple allerdings eilig Updates geliefert.

Besitzer des iPhone 13 oder anderer, unterstützter älterer Modelle können selbst nach dem Update wieder zu iOS 15 zurückkehren. iPhone 14-User haben diese Wahl freilich nicht, da ihr Gerät ab Werk mit iOS 16 ausgestattet ist. (gpi, 1.10.22)