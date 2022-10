Liebe Leserin, lieber Leser,

Autohersteller Tesla hat seinen AI Day abgehalten, an dem Musk und Co über Fortschritte und Pläne im Bereich Künstliche Intelligenz berichtete. Hatte man sich vor einem Jahr noch zum Gespött gemacht, in dem man bei der Vorstellung eines eigenen, humanoiden Roboter einen Tänzer im Spandex-Kostüm auf die Bühne schickte, hatte man diesmal einen durchaus sehenswerten Prototypen am Start.

Kommende Woche steht außerdem ein Google-Event an, bei dem der Konzern neue Pixel-Hardware vorstellen wird. Als gesetzt gelten neue Smartphones mit neuem Chip, aber auch die erste Smartwatch der Reihe. Es könnte aber auch weitere Überraschungen geben – wir haben eine Vorschau zusammen gestellt.

Apropos Vorschau: Im Oktober stehen einige hochkarätige Games-Releases an. Bei uns finden Sie eine Übersicht mit den spannendsten Titeln, die in den kommenden Wochen an den Start gehen werden.



Tesla AI Day: Echter Roboter statt Spandex-Anzug

Pixel 7, Pixel Watch oder gar ein Foldable? Was Googles Hardware-Event bringen könnte

Gamestober 2022: "Call of Duty", "Overwatch 2", "Gotham Knights" und noch viel, viel mehr

iOS 16: iPhone-Nutzer beschweren sich über schlechte Akkulaufzeit

R. I. P. Stadia: Google ist gescheitert – ob es Amazon besser machen wird?

Cyberangriff in Mexiko: Hacker stehlen Militärunterlagen

"Cyberpunk 2077": 20 Millionen Spiele verkauft, Entwickler deuten Fortsetzung an