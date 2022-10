3:1-Sieg gegen Torino – Inter verliert mit Niederlage gegen Roma weiter an Boden

Andre Anguissa hatte nach zwölf Minuten bereits zweimal für Napoli getroffen. Foto: IMAGO/Cesare Purini / Insidefoto

Neapel – SSC Napoli hat die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Serie-A am Samstag mit einem 3:1-(3:1)-Heimsieg über Torino erfolgreich verteidigt. Andre Anguissa mit einem Doppelpack (6., 12.) und Khvicha Kvaratskhelia (37.) machten im Stadio Diego Armando Maradona früh Nägel mit Köpfen, der Ehrentreffer für die Gäste durch Antonio Sanabria (44.) kam zu spät. Napoli liegt damit vorläufig drei Punkte vor Atalanta Bergamo, das erst am Sonntag Fiorentina empfängt.

Inter Mailand verliert indes weiter an Boden. Der italienische Pokalsieger unterlag gegen die AS Rom 1:2 (1:1). Federico Dimarco (30.) hatte die Lombarden in Führung geschossen, der Argentinier Paulo Dybala (39.) glich für den Hauptstadtklub aus. Der Engländer Chris Smalling (75.) traf zum Siegtor für Rom.

Mit zwölf Punkten hat Inter schon acht Zähler Rückstand auf Napoli. (APA, sid, red, 1.10.2022)