Biken in den Bergen – der Alpenverein widmet dem Mountainbiken und auch dieser Kolumne Platz in seinem neuen Jahrbuch. Foto: Alpenverein

Österreichs größte Bergsportorganisation, der Alpenverein, hat für sein aktuelles Jahrbuch "Berg 2023" die Tretlager-Kolumne des STANDARD eingeladen, einen Beitrag zu liefern. Denn inhaltlich hat sich ein Teil des Buches diesmal ganz dem Bergradsport verschrieben. Oder wie es der Chefradeakteur des Buches, Axel Klemmer, in seinem Vorwort ausdrückt: "Im BergFokus geht es also ums Mountainbiken, das den Alpenverein allein schon deshalb beschäftigen muss, weil rund die Hälfte seiner Mitglieder damit unterwegs ist – auf seinen Wegen, zu seinen Hütten."

Für diese kleine Kolumne, die an dieser Stelle seit gut fünf Jahren versucht, dem Mountainbiken mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, eine besondere Ehre. Und ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich die Zeiten ändern und damit auch der Umgang mit dem Radsport in den heimischen Bergen. Im Alpenverein einen Fürsprecher gefunden zu haben, wird dem Mountainbiken hoffentlich langfristig die Akzeptanz bringen, die er braucht, um aus der juristischen Grauzone herauszukommen, in der er wegen des veralteten Forstgesetzes bis heute steckt.

Kleine Kolumne – große Emotionen

Der Tretlager-Beitrag im Jahrbuch befasst sich genau mit dem Konflikt, der diesen Sport hierzulande begleitet und hemmt. Unter dem Titel "Unendlicher Streit" wird auch darauf eingegangen, welche teils heftigen Emotionen und Reaktionen eine kleine Kolumne wie diese auslösen kann, nur weil man darin über eine Leidenschaft berichtet. Um das zu verdeutlichen, haben auch einige Originalpostings, die hier von UserInnen abgesetzt wurden, Eingang ins Alpenvereins-Jahrbuch gefunden – anonymisiert natürlich.

Neben dem Tretlager-Beitrag finden sich auch zahlreiche weitere, sehr lesenswerte Geschichten rund ums Biken. Sie alle zeigen eines sehr klar: egal ob zu Fuß, am Seil gesichert oder eben am Bike, wer gerne in den Bergen unterwegs ist, den und die verbindet eine gemeinsame Liebe zur Natur. Und daher gibt es auch keinen Grund, sich auseinanderdividieren zu lassen. Die Berge bieten Platz für all diese Spielarten des Naturerlebnisses.

Alpenvereinsmitglieder können das Jahrbuch "Berg 2023" direkt über ihre jeweilige Sektion bestellen. Zudem ist das im Tyrolia Verlag erschienen Buch im gut sortierten Fachhandel erhältlich (ISBN 978-3-7022-4057-8). Viel Spaß bei der Lektüre! (Steffen Arora, 2.10.2022)