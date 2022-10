Nach dem Schulbeginn kam es im Herbst bald wieder zu einem Anstieg der Neuinfektionen. Foto: APA/dpa/Julian Stratenschulte

Am Sonntag wurden von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) 9.940 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 893,7. Am Sonntag lagen 1.421 Covid-Patientinnen und -Patienten in Österreichs Krankenhäusern auf einer Normalstation. 69 lagen außerdem auf einer Intensivstation.

Laut den Daten der Ages ist keine Covid-positive Person seit gestern verstorben. Allerdings erhöht sich diese Zahl gewöhnlich nach Eintragung von Nachmeldungen.

Die Sieben-Tage-Inzidenzen in den Bundesländern:

Burgenland: 746,2

Kärnten: 941,8

Niederösterreich: 856,3

Oberösterreich: 1.108,9

Salzburg: 1.022,2

Steiermark: 798,6

Tirol: 1.018,8

Vorarlberg: 775,3

Wien: 767,9

(red, 2.10.2022)