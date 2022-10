Der Offene Brief im Wortlaut:

"Streichorgie bei Ö1 –

Wir lassen die Zerstörung von Ö1 nicht zu



Wir sind fassungslos. Der ORF plant ab 2023 gleich mehrere einzigartige Sendungen von Ö1 abzuschaffen.



Abgeschafft werden sollen unter anderem:



Rudi – der rasende Radiohund, begonnen mit Texten von Christine Nöstlinger 2003, die einzige bundesweite Kindersendung im Radio.

Kunstradio – Radiokunst, Schnittstelle zur Umsetzung künstlerischer Produktionen mit den Produktions- und Sendemöglichkeiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, gegründet 1987, ebenfalls die einzige ihrer Art.

Zeit-Ton, als einziges regelmäßiges Radio-Medium für zeitgenössische Musik, eingeführt 1993.

Moment – Leben heute am Sonntag, die ausführlichste Moment-Sendung der Woche.



Streichkandidaten sind weiters: Die Jazznacht, Passagen (Mitschnitte aus dem Radiokulturhaus), Kinderuni (Kinderunireporter/innen gehen dem "Wie?" und "Warum?" in Wissenschaft und Forschung nach), Heimspiel (tönende Wochenschau aus dem Radiokulturhaus) oder Philosophie am Freitag sowie die Beteiligungen von Ö1 an Kultur-Events.



Ö1 soll durchlöchert werden und sich abkapseln, so sieht der Start von Ö1 im ORF-Zentrum schon unmittelbar nach seiner Übersiedlung vom Funkhaus ins Ö1-Haus auf den Küniglberg aus.



Die geplanten Abschaffungen, die den Kernauftrag des ORF betreffen, haben nichts mit einer Programmreform zu tun, sie sind einzig und allein das Ergebnis einer nicht im Sinne des ORF-Gesetzes handelnden ORF- und Medienpolitik.



Wir fordern alle ORF-Verantwortlichen dazu auf, sämtliche Pläne einzustellen, die den Weiterbestand von Ö1 gefährden, und erwarten uns von allen Kunst-, Kultur-, Bildungs- und Medienverantwortlichen in der Regierung und im Parlament ein entschiedenes Eintreten gegen diese oder andere Versuche, Ö1 und den öffentlich-rechtlichen Programmauftrag nachhaltig zu beschädigen und schließlich ganz zu zerstören.



Gerhard Ruiss

IG Autorinnen Autoren

Wien, 1.10.2022."