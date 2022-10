Razer und Qualcomm teasern ein Android-Gerät für Cloud Gaming an. Logitechs "G Cloud" drängt ab Oktober auf den US-Markt

Genaue Details zur Konsole werden erst am 15. Oktober im Rahmen der RazerCon verkündet. Foto: Razer

Die Nintendo Switch bekommt neue Konkurrenz. Neben dem Steam Deck möchte sich nun auch der Peripherie-Hersteller Razer einen Platz im Handheld-Markt sichern. In Kooperation mit dem Telekom-Konzern Verizon wird die Android-basierte Konsole "Razer Edge 5G" vorerst nur in den USA erscheinen. Zuvor kündigte Logitech ein ähnliches Gerät an, das unter dem Namen "G Cloud" veröffentlicht wird.

Genaue Details zur Razer-Konsole werden erst am 15. Oktober im Rahmen der RazerCon verkündet. Fest steht bislang nur, dass im Handheld ein Snapdragon G3X Gen 1 von Qualcomm zum Einsatz kommen wird. Der SoC-Chip wird über ein 5G-Modem beinhalten, das unterwegs für reibungslose Internetverbindungen sorgen soll. Im Dezember letzten Jahres hat Chiphersteller Qualcomm gemeinsam mit Razer bereits bekanntgegeben, an der Gaming-Plattform zu arbeiten, mit der auch unabhängige Hersteller künftig Handhelds auf Android-Basis bauen können.

In einem ersten Video kann man bereits einen kurzen Blick auf die Konsole werfen: Neben der Razer-typischen Designsprache der Konsole stechen drei Details hervor: Zum einen scheint die Konsole jeweils links und rechts über drei Shoulder-Buttons verfügen. Zum anderen dürfte eine Kamera an der der Oberseite des Displays verbaut sein. Schließlich deutet ein Xbox-Logo am Ende des Teasers darauf hin, dass "Razer Edge 5G" vermutlich das Game-Pass-Programm von Microsoft unterstützen dürfte.

Logitechs "G Cloud" soll bereits am 17. Oktober in den USA in den Handel kommen. Foto: Logitech

Konkurrenz zur "G Cloud"

Wenige Tage zuvor kündigte Peripherie-Hersteller Logitech eine tragbare Android-Konsole namens "G Cloud" an, bei der ebenfalls Cloud Gaming und die Unterstützung von Xbox Game Pass im Fokus stehen sollen. Im Handheld kommt ein Chip von Qualcomm zum Einsatz, in dem Fall der Snapdragon 720G. Das Touch-Display mit einer Größe von sieben Zoll und einer Full-HD-Auflösung soll eine Helligkeit von bis zu 450 Nits erreichen. Anders als beim Razer Edge 5G dürfte die Mobilität ein wenig eingeschränkter sein, da das Gerät den Internetzugang nur via WLAN bezieht.

"G Cloud" soll bereits am 17. Oktober ab 299 US-Dollar in den Handel kommen und vorerst auch nur in den USA erhältlich sein. Ob und wann die Konsole in weiteren Ländern erscheinen wird, wurde noch nicht offiziell bekanntgegeben. Beide Geräte müssen offenbar erst Erfolge auf dem US-Markt vorweisen können. (red, 2.10.2022)