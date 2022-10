Das rote Zelt, The Amazing Spider Man, Kulturmontag: Eine essentielle Erinnerung, Teufelskreis Alpha – mit Radiotipps

Verliebt sich in einen Polarforscher: Claudia Cardinale in dem selten gezeigten Abenteuerfilm "Das rote Zelt", Arte, 20.15 Uhr. Foto: F. Cristaldi / Vides Cinematografica / Mosfilm

19.40 REPORTAGE

Re: Bierbrauen ist Frauensache – Unterwegs auf Spaniens Bierroute Ursprünglich war Bierbrauen Frauensache. Heute kämpfen Bierbraumeisterinnen in Spanien um die Wiederbelebung dieser Tradition. Bis 20.10, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Das Geschäft mit den Möbeln Wie schaut es aus mit der Nachhaltigkeit von Möbeln? Nach der Auftakt-Doku des Themenmontags erzählen ab 21.05 Insider in Ikea von den Tricks des Möbelkonzerns. Um Grüne Lügen – Die Tricks mit Greenwashing geht es ab 21.55, um Holz – Licht und Schatten eines Booms ab 22.45. Bis 23.35, ORF 3

20.15 ABENTEUER

Das rote Zelt (Krasnaya palatka, I/SU 1969, Mikhail K. Kalatozov) Geplagt von Schuld gefühlen durchlebt der für seine Luftschiffexpeditionen in den 1920er-Jahren bekannte Konstrukteur Umberto Nobile (Peter Finch) noch einmal seine gescheiterte Nordpolexpedition. Mit der selten zu sehenden Großproduktion versuchten die Mosfilm-Studios, ein internationales Publikum zu erreichen. Dafür wurden Stars wie Sean Connery und Claudia Cardinale engagiert, Ennio Morricone steuerte den Soundtrack bei. Bis 22.10, Arte

20.15 COMICVERFILMUNG

The Amazing Spider Man (USA 2012, Marc Webb) Der gelungene Auftakt von Marc Webbs Spider-Man-Reboot. Höchst elastisch im Superheldenkostüm inmitten der Wolkenkratzer News Yorks zeigt sich Andrew Garfield. Ihm zur Seite steht Emma Stone als smarte Gwen Stacy. Bis 23.05, Kabel 1

22.10 MAGAZIN

Kulturmontag: Eine essentielle Erinnerung Charlie Chaplins Hitler-Satire Der große Diktator kommt auf die Bühne der Wiener Kammerspiele. Außerdem geht es um das neue Buch Tyrannen – Eine Geschichte von Caligula bis Putin und die spanische Stadt Valencia.

Bis 0.10, ORF 2

22.10 HORROR

Teufelskreis Alpha (The Fury, USA 1978, Brian De Palma) Die übernatürlichen Fähigkeiten von Jugendlichen sollen in Brian De Palmas (Carrie) virtuos inszeniertem Reißer als Waffen im Kalten Krieg eingesetzt werden. Mit viel Freude an ihren überzeichneten Rollen mit dabei: Kirk Douglas und John Cassavetes. Bis 0.05, Arte

23.35 DRAMA

Lara (D 2019, Jan-Ole Gerster) An ihrem 60. Geburtstag ist Lara (Corinna Harfouch) nicht nach Feiern zumute. Beim großen Klavierkonzert ihres Sohnes (Tom Schilling) fühlt sie sich nicht willkommen, verteilt aber beim einsamen Gang durch Berlin Restkarten an Menschen, die ihr begegnen. Mit seiner famosen Hauptdarstellerin destillierte Regisseur Jan-Ole Gerster das intensive Porträt einer Frau, die mit der Welt hadert.

Bis 1.05, One

1.40 MAGAZIN

Square für Künstler: Bibiana Beglau Die deutsche Schauspielerin erzählt, was sie geprägt hat. Bis 2.05, Arte