Foto: AP/Vincent Thian

Max Verstappen muss mindestens noch eine Woche auf seinen zweiten WM-Titel in der Formel 1 warten. Der Niederländer erreichte beim Großen Preis von Singapur auch wegen eines groben Fahrfehlers nur den siebenten Rang. Den Sieg in einem von fünf Safety-Car-Phasen geprägten Rennen sicherte sich Verstappens Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez (Mexiko) vor den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (Monaco) und Carlos Sainz (Spanien). Allerdings könnte Perez den Sieg noch verlieren. Die Rennkommissare prüfen noch zwei strittige Aktionen des Mexikaners während Safety-Car-Phasen.

Verstappen erhält am kommenden Sonntag beim Großen Preis von Japan in Suzuka die zweite Chance zur WM-Entscheidung – und zwar aus eigener Kraft mit einem Sieg und der schnellsten Rennrunde. In der WM liegt der Red-Bull-Pilot mit 341 Punkten bei fünf ausstehenden Rennen immer noch komfortabel vor Leclerc (237) und Perez (235) in Führung. Für Perez war es der vierte Grand-Prix-Sieg und der zweite der Saison.

Der zweimalige Champion Fernando Alonso (Spanien), der mit seinem 350. Grand-Prix-Start zum alleinigen Formel-1-Rekordhalter aufstieg, schied wegen eines Motorschadens früh aus. (sid, 2.10.2022)