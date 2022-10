ORF-Chef Roland Weißmann will die ORF-Radioflotte erneuern. Kritikerinnen und Kritiker befürchten, dass FM4 und Ö1 ordentlich Federn lassen müssen und umgebaut werden. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Junges Ö3 auf FM4-Frequenz? Kulturschaffende protestieren vehement – "Anschlag auf gesamte Kulturszene des Landes": Wanda, Bilderbuch, Tocotronic, Voodoo Jürgens, Soap & Skin, Josef Hader, Verena Altenberger, David Schalko, Pia Hierzegger, Kati Strasser unterzeichneten

Weißmann: "Weder soll aus FM4 ein junges Ö3, noch aus Ö1 ein CNN für Arme werden" – ORF-Chef reagiert auf die Kritik nach dem offenem Brief: "Ö1 und FM4 auch weiterhin breite Plattform für österreichische Kunst und Kultur"

FM4-Comedy mit Duscher & Gratzer täglich ab Montag: "Wir schimpfen über alle" – Hannes Duscher und Roland Gratzer machen in der neuen "Die FM4 Passt Show!" politische Satire und Comedy. Geschont wird nichts und niemand

Führe uns nicht in Verdummung: Bibi Fellner und Moritz Eisner im Exorzismus-"Tatort" – Platter Verschnitt von Krimi und Horror mit Roland Düringer als Ex-Strizzi, der einem albtraumhaft tapezierten Wohnzimmer den Katholizismus fröhliche Urständ feiern lässt

Forum: Zwischen Krimi und Horror: Neuer "Tatort" aus Österreich "Tor zur Hölle" – Top oder Flop? – Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser bekommen es mit Exorzismus und Roland Düringer als Strizzi zu tun

Ruiss von den IG Autoren: "Wir lassen die Zerstörung von Ö1 nicht zu" – Nach den Sparplänen fordern Künstler "alle ORF-Verantwortlichen dazu auf, sämtliche Pläne einzustellen, die den Weiterbestand von Ö1 gefährden"

Der Teufelshauptmann, Catch Me If You Can, Harold und Maude: TV-Tipps für Sonntag – Caravaggio, Zodiac – Die Spur des Killers, Im Zentrum – Mit Radiotipps

