Angesichts der Fülle an Informationen, die in den vergangenen Tagen zu Googles neuer Hardwaregeneration durchgedrungen ist, sollte man es eigentlich schon nicht mehr für möglich halten. Aber es gibt tatsächlich neue Leaks sowohl zur Pixel-7-Serie als auch zur Pixel Watch. Und noch verblüffender: Diese beherbergen durchaus spannende Informationen.

Da wäre einmal eine offizielle Spezifikationsliste, die von einem taiwanesischen Netzanbieter stammt. Diese verrät, dass die Kamera des Pixel 7 Pro in zwei Bereichen besser als jene des Vorgängers werden soll. So ist die Telefotokamera nun mit einem optischen Vergrößerungsfaktor von 5x statt 4x beim Pixel 6 Pro angegeben – das in Kombination mit einem neuen 48-Megapixel-Sensor, wie schon zuvor bekannt war.

Schon vorab durchgesickert. Die wichtigsten Spezifikationen zu Pixel 7 und Pixel 7 Pro. Grafik: Google

Für viele wohl noch interessanter: Es ist ein Makromodus für die Kamera angegeben. Wie es zu diesem kommt, erklärt ein weiteres gelistetes Detail: Die Ultraweitwinkelkamera hat nun einen eigenen Autofokus. Ein Detail, das beim Pixel 7 fehlt, insofern wird es bei diesem wohl auch den Makromodus nicht geben, die Telekamera ist ebenfalls weiterhin dem Pro-Modell vorbehalten.

Face Unlock

Weitere Punkte betreffen dann wieder beide Geräte. So ist von einem "Movie Motion Blur"-Modus die Rede, ebenfalls bestätigt wird eine gemeinsame, neue Frontkamera mit 10,8 Megapixel. Auch Face Unlock, ein Feature, das beim Pixel 6 Pro in letzter Minute gestrichen wurde, wird nun offiziell ausgewiesen.

Ein geleakter Werbespot bestätigt den besseren Zoom sowie den Makromodus beim Pixel 7 Pro.

Pixel Watch als Vorbestellerbonus?

Bereits vor dem Wochenende wurde durch ein verfrüht veröffentlichtes Amazon-Listing der anvisierte Preis für das Pixel 7 bekannt: Es soll erneut bereits um 649 Euro haben zu sein, was nahelegt, dass auch der Preis für das Pro-Modell (899 Euro) beibehalten bleibt. Im Vergleich zu manch anderen Premiumgeräten ist das bereits so relativ günstig. Sollte sich bewahrheiten, was Roland Quandt von Winfuture berichtet, könnten die neuen Smartphones für Vorbesteller aber fast schon zu einem Schnäppchen werden.

Demnach soll es beim Pixel 7 die Pixel Buds Pro im Wert von 219 Euro kostenlos dazu geben. Noch spannender ist aber der Bonus für das Pro-Modell, bei diesem soll es nämlich gleich die ebenfalls ganz neue Pixel Watch als Beigabe geben. Ein Gerät, für das ein Preis von rund um die 360 Euro erwartet wird, wie ein weiterer Amazon-Leak verrät, den Smartdroid aufgespürt hat.

Wie bekommen?

Aus österreichischer Sicht ist das eine bittersüße Information, immerhin ist noch immer unklar, ob es das Pixel 7 überhaupt offiziell in Österreich geben wird. Zwar ist bekannt, dass Google die regionale Verfügbarkeit seiner Geräte ausdehnen will, dabei war aber zuletzt lediglich von einigen nordischen Ländern in Europa die Rede – hierzulande gibt es bisher keine Hinweise in diese Richtung.

Auch offizielle Produktbilder von Pixel 7 und Pixel 7 Pro sind bereits durchgesickert

Insofern bleibt abzuwarten, wie die Vorbestellregeln dieses Mal sein werden. Beim Pixel 6a war der Bonus – damals die günstigeren Pixel Buds AA – bei einer Bestellung via Amazon explizit auf Personen mit deutscher Anschrift beschränkt. Wer sich hingegen das Google-Smartphones direkt aus dem Google Store mithilfe eines Paketdienstleisters schicken ließ, der erhielt auch die Earbuds problemlos. Insofern könnte dieser Weg erneut der bessere sein – außer natürlich Google ändert die Regeln schon wieder.

Pixel Watch

Unterdessen sind weitere Details zur Pixel Watch durchgesickert. Dazu gehören allerlei neue Bilder, die eine Fülle unterschiedlicher Bänder zeigen. Parallel dazu ist Android-Experte Mishaal Rahman von Esper aufgefallen, dass bei einigen Play-Store-Einträgen für Google Apps bereits Screenshots der neuen Oberfläche angehängt sind. Auf diesen ist etwa ein Google-Fotos-Watchface zu sehen, aber auch die Integration mit Google Home und ein Notfall-SMS-Modus.

Zur Pixel Watch soll es viele unterschiedliche Bänder geben Foto: Google / Slashleaks

Letzterer war auch kurz bei dem schon erwähnten Amazon-Listing zu sehen. Dort wird dann ebenfalls verraten, dass es – wie erwartet – zahlreiche Fitbit-Features geben wird, wie eine durchgängige Messung der Herzfrequenz oder auch eine Auswertung des Schlafs sowie das Aufzeichnen eines EKGs. Die Wasserbeständigkeit wird mit 5 ATM angegeben, was einer Tiefe von bis zu 50 Metern entspricht. Das Display soll durch Gorilla Glass geschützt werden.

Ein weiterer Leak verrät dann wieder, dass man in Sachen Akkulaufzeit keine Wunder erwarten sollte, diese wird mit 24 Stunden angegeben. Das Aufladen soll "drahtlos" funktionieren, ein passendes Kabel soll mitgeliefert werden.

Live-Ticker

Ob sich all das bewahrheitet, und ob Google auch noch irgendwelche Überraschungen parat hält – etwa eine Vorschau auf kommende Geräte – wird sich bereits in wenigen Tagen zeigen. Am Donnerstag, 6. Oktober um 16:00 startet die offizielle Präsentation, die der STANDARD wieder mit einem Live-Ticker und umfassenden Berichten begleiten wird. (Andreas Proschofsky, 3.10.2022)