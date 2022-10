"Wir haben es verstanden, wir haben zugehört", schrieb der konservative britische Finanzminister Kwasi Kwarteng auf Twitter. Foto: EPA / TOLGA AKMEN

Die Regierung der neuen britischen Premierministerin Liz Truss sah sich am Montag zu einem plötzlichen Kurswechsel gezwungen: Nachdem aus den Reihen der konservativen Regierungspartei heftige Kritik an der geplanten Abschaffung des Spitzensteuersatzes von 45 Prozent laut wurde, drohte das Vorhaben im Parlament abgelehnt zu werden. Finanzminister Kwasi Kwarteng kündigte nun Montagfrüh an, den Spitzensteuersatz beizubehalten.

"Wir haben es verstanden, wir haben zugehört", schrieb Kwarteng auf Twitter. Unter den Kritikern der Steuererleichterung, die vor allem den Reichsten zugutegekommen wäre und durch Staatsverschuldung finanziert werden sollte, waren prominente Tory-Mitglieder wie Ex-Minister Michael Gove und Grant Shapps.

Die Ankündigung erfolgte wenige Stunden vor Kwartengs Rede auf dem Parteitag der Konservativen in Birmingham. Auszügen seiner Rede, die über Nacht bekannt wurden, war zu entnehmen, dass er eigentlich an dem Steuerpaket festhalten wollte. Als wichtigsten Grund für den Kurswechsel gab der Minister nun an, dass die Senkung der Steuer für Menschen mit einem Einkommen von über 150.000 Pfund (rund 170.000 Euro) eine Ablenkung von dem übergeordneter Auftrag zur Bewältigung der Herausforderungen sei, vor denen das Land derzeit stehe.

Pfund-Kurs stürzte ab

Kwarteng hatte vor gut einer Woche das geplante Steuerpaket präsentiert. Während die Abschaffung des Spitzensteuersatzes nur etwa zwei Milliarden des 45 Milliarden Pfund umfassenden Steuersenkungsplans ausmachte, war sie das auffälligste Element des Pakets. Die neue Regierung von Premierministerin Truss wollte damit das Wirtschaftswachstum ankurbeln.

Nach der Ankündigung der Pläne war der Pfund-Kurs jedoch in den Keller gerauscht. Die britische Notenbank sah sich gezwungen, einzuschreiten und Staatspapiere mit langer Laufzeit zu erwerben – ohne Obergrenze. Die Entscheidung, den Kurs zu ändern, dürfte Truss und Kwarteng unter enormen Druck setzen. (hel, 3.10.2022)