[International] Präsidentenwahl in Brasilien geht in Stichwahl: Gewinner Lula verfehlte absolute Mehrheit

Polizei im Iran geht mit Gewalt gegen Studierende und Professoren vor

Mitte-links-Politiker überholen Nationalisten bei Wahlen in Bosnien

[Ukraine-Liveticker] Russische Duma entscheidet Anfang der Woche über Annexionen

[Etat] Russland-Kennerin in der "ZiB 2": Putin hofft auf bröckelnde Einheit im Westen

[Wissenschaft] Wie Klimaschutz zum globalen Grundrecht werden könnte

[Interview zu Essstörungen] Sophie Matkovits: "Die Waage entscheidet, ob ein Tag gut oder schlecht war"

[Wirtschaft] Angst vor Abstieg: Inflation setzt jungen Menschen besonders zu

[Inland] Hofburg-Wahl auf Social-Media: Zwischen Profi-Kampagnen und Nebenbei-Postings

[Wetter] Zum Start in die neue Arbeitswoche verbleibt Österreich in einer straffen Nordwestströmung. Damit stauen sich anfangs noch dichtere Wolken an die Alpennordseite, die außerdem vor allem zwischen Salzburg und dem Mostviertel, bei einer Schneefallgrenze zwischen 1700 und 2200m Seehöhe auch noch Regen bringen. 9 bis 17 Grad.



[Zum Tag] Heute ist in Deutschland Tag der Deutschen Einheit.