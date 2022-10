Der diesjährige Nobelpreis in Medizin oder Physiologie geht an den schwedischen Evolutionsforscher Svante Pääbo "für seine Entdeckungen in Bezug auf die Genome ausgestorbener Homininen und die menschliche Evolution". Das gab die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Stockholm Montagmittag bekannt. Der Mediziner und Biologe gilt als Begründer der Paläogenetik, die sich mit der Analyse genetischer Proben fossiler Funde beschäftigt.

Pääbo befasst sich schon seit Jahrzehnten mit uraltem Erbgut. 1984 gelang ihm als Doktorand erstmals die Klonierung der DNA einer Mumie. Foto: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology/Frank Vinken

Es ist für Pääbo die jüngste große Auszeichnung in einer langen Reihe: Der Sohn des schwedischen Nobelpreisträgers Sune Bergström gilt als einer der meist zitieren Forscher der Gegenwart. Mit der Paläogenetik hat er eine eigene höchst erfolgreiche Forschungsrichtung auf den Weg gebracht, die praktisch im Wochentakt mit neuen, faszinierenden Erkenntnissen aufwartet.

Forscher können heute aus den Knochen von Menschen, die vor tausenden von Jahren gestorben sind, DNA-Proben ziehen und gewinnen dadurch neue Erkenntnisse etwa über urzeitliche Wanderungsbewegungen. Pääbo gelang mit seinem Team 1997 der entscheidende Durchbruch, indem er erstmals kleine Teile der DNA eines Neadertalers sequenzieren konnte.

Pääbo galt schon als Student als Forscherpionier und war von der Idee besessen, die DNA von ägyptischen Mumien zu klonen. Mit Erfolg: 1984 gelang es ihm erstmals, Erbgut aus Gewebeproben von Mumien zu isolieren und schaffte es damit auf die Titelseite des renommierten Fachjournals "Nature" – im Alter von gerade einmal 29 Jahren.

Neandertalergene im Visier

Bald rückten aber ausgestorbene Verwandte in den Pääbos Forschungsfokus. Er setzte sich zum Ziel, mit modernen genetischen Methoden die DNA von Neandertalern zu untersuchen. Bald wurden jedoch die extremen technischen Herausforderungen offensichtlich, denn die DNA verändert sich mit der Zeit und zerfällt in winzige Fragmente.

Nach seiner Berufung an die Universität München 1990 gelang es Pääbo, eine Methode zu entwickeln, die es ermöglichte, eine Region der mitochondrialen DNA aus einem 40.000 Jahre alten Knochenstück zu sequenzieren. Damit schaffte er es erstmals, die DNA-Sequenz von einem ausgestorbenen Verwandten des Menschen für die Forschung zugänglich zu machen.

Was man in den vergangenen Jahren alles mit aDNA-Analysen entdeckte, ist kaum zu überblicken: Mit der Sequenzierung des Neandertaler-Genoms, die 2009 abgeschlossen war, und Vergleichen mit der DNA heute lebender Menschen wurde etwa offensichtlich, dass die meisten Menschen außerhalb Afrikas rund zwei Prozent an Neandertaler-DNA in sich tragen, weil sich unsere Vorfahren mit Neandertalern paarten. Zudem ließ sich errechnen, dass die letzten gemeinsamen Vorfahren von uns und den Neandertalern vor rund 500.000 Jahren lebten.

Um an jahrtausendealte menschliche DNA zu kommen, werden nur wenige Milligramm Knochenmaterial benötigt. Foto: Frank Vinken/Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology

Pääbo und seinem Team vom 1997 gegründeten Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, dem führenden Zentrum für diese Untersuchungen, gelang 2010 eine weitere Sensation: Aus einem winzigen 40.000 Jahre alten Fingerknochen, der in einer Höhle im südsibirischen Altai-Gebirge gefunden worden war, konnten die Forschenden gut erhaltene DNA gewinnen, die sich sowohl vom Neandertaler wie auch vom modernen Menschen unterschied: Der Denisova-Mensch war entdeckt worden!



Auch dieser ausgestorbene Verwandte beeinflusste die Physiologie des heutigen Menschen. Ein Beispiel dafür ist etwa die denisovanische Version des Gens EPAS1, das einen Vorteil für das Überleben in großer Höhe bietet und bei den heutigen Tibetern verbreitet ist.

Die weitere Nobelpreiswoche

Im Vorjahr ging der Medizinnobelpreis an den US-amerikanischen Physiologen David Julius und den libanesisch-amerikanischen Molekularbiologen Ardem Patapoutian für die Erforschung des Temperaturempfindens.

Nach dem heutigen Auftakt bleibt es in Stockholm noch länger spannend: Am Dienstag erfolgt die Verkündung der Preisträger für Physik, am Mittwoch für Chemie, Literatur folgt am Donnerstag und Frieden am Freitag. Am Montag kommender Woche wird noch der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften vergeben. Übergeben werden die Preise alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. Jeder Preis ist mit zehn Millionen schwedischen Kronen dotiert, das entspricht etwa 981.000 Euro. (dare, trat, tasch, 3.10.2022)

