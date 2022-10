Ex-Premier Bojko Borissov erhielt mit seiner Partei Gerb zwar die meisten Stimmen, eine Regierungsbildung wird aber schwierig. Foto: REUTERS/Spasiyana Sergieva

Die konservative Klientelpartei Gerb hat am Sonntag die Parlamentswahl in Bulgarien gewonnen. Demnach bekam die Gerb über 25 Prozent der Stimmen, gefolgt von der liberalen Reformpartei "Wir setzen den Wandel fort" mit über 20 Prozent. An dritter Stelle liegt die als extrem korrupt verschriene "Partei für Rechte und Freiheiten". Die rechtsextreme Pro-Kreml-Partei "Wiedergeburt" bekam fast 14 Prozent, auch die andere Pro-Kreml-Partei "Bulgarischer Aufstieg" schaffte mit fast fünf Prozent den Einzug ins Parlament. Zu den gemäßigten Kräften zählen die Sozialisten mit etwa zehn Prozent und die Zentrumspartei "Demokratisches Bulgarien".

Es bleibt angesichts des Wahlergebnisses schwierig, das Land mit seinen etwa sieben Millionen Einwohnern zu regieren. Denn reformorientierte Kräfte rund um die Partei "Wir setzen den Wandel fort" wollen nicht mit der als korrupt geltenden Gerb eine Koalition bilden. Die Gerb könnte demnach mit der "Partei für Rechte und Freiheiten" und den Rechtsextremen sowie möglicherweise mit den Sozialisten regieren. Dies würde aber der Gerb und ihrem Chef Bojko Borissov im westlich orientierten Teil der EU ein schlechtes Image verleihen. Borissovs Gerb ist Teil der mächtigen Europäischen Volkspartei (EVP).

Oligarch unter US-Sanktionen

Deshalb dürfte der Druck steigen, dass die Partei "Wir setzen den Wandel fort" des liberalen Ex-Premiers Kiril Petkov doch mit der Gerb koaliert, um eine proeuropäische Regierung zu sichern. Petkov hatte im STANDARD-Interview eine Koalition mit der Gerb ausgeschlossen. Auch eine Zusammenarbeit mit der "Partei für Rechte und Freiheiten" ist für alle Reformkräfte nicht denkbar. Der wichtigste Oligarch der Partei, der langjährige Abgeordnete Delijan Peevski, wurde wegen Korruptionsvorwürfen im Mai 2021 durch den Magnitsky-Act unter US-Sanktionen gestellt.



Von Beobachtern in Sofia wurde die Parlamentswahl vom Sonntag als eine Neuauflage der vorgezogenen Abstimmung vom November letzten Jahres gesehen. In Bulgarien wurde wegen der schwierigen Regierungsbildungen im April 2021, im Juli 2021 und im November 2021 ein neues Parlament gewählt. Ab Dezember war dann eine Reformregierung unter Petkov im Amt. Petkov will gemeinsam mit der Partei "Demokratisches Bulgarien" und den Sozialisten dafür sorgen, dass in Bulgarien Rechtsstaatlichkeit etabliert wird. Insbesondere die Staatsanwaltschaft gilt als von politischen und persönlichen Interessen unterlaufen.

Präsident als zentrale Figur

Doch Petkov wurde im Juni von einem seiner Koalitionspartner per Misstrauensvotum gestürzt. In den vergangenen zwei Jahren hatte vor allem der bulgarische Präsident Rumen Radev viel Entscheidungsgewalt, weil er die technischen Übergangsregierungen aussuchte. Radev ist für seine Pro-Kreml-Aussagen bekannt. Zuletzt schien es so, dass er Petkov die Unterstützung entzogen hatte und sich wieder seinem ehemaligen Erzfeind Borissov zuwendete. (Adelheid Wölfl, 3.10.2022)