Die Aufnahme "Way to Hell" der deutschen Fotografin Nadine Galandi des isländischen Vulkans Fagradalsfjall gewinnt in der Kategorie Die Schönheit der Natur. Das Bild erinnert an die einzigartige Erfahrung, Zeuge eines Vulkanausbruchs zu sein, und zeigt eine Reihe kleiner Krater in voller Aktivität und einen Fluss aus Lava, der den Blick des Betrachters lenkt, während kochender Rauch hoch in den Himmel aufsteigt.