Der Wahlkampf geht langsam dem Ende zu. Am Sonntag, 9. Oktober, wird gewählt. Welche Erwartungen und Hoffnungen haben Sie in Bezug auf den Bundespräsidenten?

Wer sich an die letzte Bundespräsidentenwahl im Jahr 2016 erinnert, weiß vermutlich noch, wie aufreibend das gesamte Prozedere war, das sich immerhin über fast acht Monate erstreckte. Einem extrem knappen Ergebnis des zweiten Wahlgangs folgte die Aufhebung der Wahl aufgrund von Schlampereien bei der Auszählung, danach kam es zur Verschiebung des neuen Termins wegen des sogenannten Kleber-Gates – und letztlich ging die finale Wahl am 4. Dezember über die Bühne, bei der Alexander Van der Bellen dann doch deutlicher siegte, als zuvor angenommen wurde. Der aktuelle Wahlkampf um den Sitz in der Hofburg macht zumindest kurz vor der Wahl nicht den Anschein, als würde sich ein derartiges Szenario wiederholen. Auch die Prognosen deuten kaum darauf hin.

Wie zufrieden sind Sie mit den Kandidaten? Foto: APA/ROBERT JAEGER

Bei jenen Wählerinnen und Wählern, die eine sichere Wahlabsicht haben, liegt Amtsinhaber Alexander Van der Bellen bei 51 Prozent – was bedeuten würde, dass es zu keiner Stichwahl kommt. Walter Rosenkranz würde auf elf, Dominik Wlazny auf zehn, Tassilo Wallentin auf sieben, Gerald Grosz und Michael Brunner auf vier und Heinrich Staudinger auf zwei Prozent der Stimmen jener kommen, die sicher zur Wahl gehen wollen.

Geht es um Vertrauen und Stabilität, kann der bisherige Amtsinhaber ebenfalls punkten und liegt laut Befragung mit 44 Prozent ganz vorn. An Vertrauen gewonnen hat im Zuge des Wahlkampfs auch Wlazny, der mit 28 Prozent an zweiter Stelle liegt. Rosenkranz hat für 22 Prozent, Wallentin für 19, Grosz für 14 und Staudinger und Brunner für neun Prozent der wahlberechtigten Befragten an Vertrauen gewonnen.

Entscheidend wird jedenfalls sein, wie viele Menschen am Sonntag tatsächlich ihre Stimme abgeben. Denn bei Wahlen, bei denen ein Kandidat für eine zweite Amtszeit antritt, ist die Wahlbeteiligung für gewöhnlich eher niedrig.

Was erwarten Sie von der Wahl?

Sind Sie mit den Kandidaten zufrieden? Wie haben sich diese im Wahlkampf geschlagen? Wen hätten Sie lieber als Kandidatin oder Kandidaten bei der Wahl gesehen? Was sind Ihre Wünsche an den künftigen Bundespräsidenten? (Magdalena Waldl, 6.10.2022)