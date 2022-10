Im ORF sahen den Krimi im Schnitt 1,008 Millionen, in der ARD waren durchschnittlich 7,75 Millionen Zuseherinnen und Zusehern dabei

Roland Düringer im neuen "Tatort" namens "Tor zur Hölle". Foto: ORF

Wien – Über eine Million Menschen starrten am Sonntag gebannt auf das "Tor zur Hölle" in ORF 2: Der gleichnamige Wiener "Tatort" mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser wurde im Schnitt von 1,008 Millionen Krimifreundinnen und -freunden verfolgt, was einem Marktanteil von 32 Prozent entsprach.

Und in der Gruppe der 12- bis 29-Jährigen erreichte man laut ORF mit 29 Prozent Marktanteil gar den bis dato höchsten Wert aller bisher ausgestrahlten "Tatort"-Krimis um 20.15 Uhr.

Mit durchschnittlich 7,75 Millionen Zuseherinnen und Zusehern in der ARD sowie einem Marktanteil von 28 Prozent war das Austro-Duo auch beim deutschen Publikum wieder beliebt. (APA, red, 3.10.2022)