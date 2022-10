WAHLKAMPF IM NETZ

Wieviel Algorithmus verträgt die Demokratie?

Demokratie funktioniert nur, wenn Bürger*innen informierte Entscheidungen treffen können. Doch was, wenn der Newsfeed so personalisiert ist, dass niemand mehr so genau weiß, was wir eigentlich vorgesetzt bekommen – und von wem?