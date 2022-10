Es gibt sie also noch, die guten Nachrichten. Die am Montag veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen zeigen, dass es am Jobmarkt in Österreich allem Krisengerede zum Trotz gut läuft, ja sogar sehr gut. Die Arbeitslosigkeit ist weiterhin rückläufig, liegt um fast zehn Prozent unter dem Vorjahreswert, und das, obwohl inzwischen die Kurzarbeit de facto beseitigt worden ist. Seit 2009 waren in einem September nie so wenige Leute auf Jobsuche. Klar, es gibt viele Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, passende Leute zu finden. Aber die Lage ist deutlich besser als die Stimmung.

Eine niedrige Arbeitslosigkeit ist die beste Sozialpolitik. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Es ist ja richtig, dass die Teuerung zu einem sozialen Problem geworden ist und viele Menschen aus finanzschwachen Haushalten sich schwer damit tun, sich den Unterhalt zu leisten. Aber gesamtwirtschaftlich macht sich das bisher nur wenig bemerkbar: Die Wirtschaft wächst, Unternehmen stellen weiterhin Leute ein. Die Nachfrage ist robust, die Buchungslage für den Wintertourismus sieht vielversprechend aus. Die kommenden Lohnabschlüsse werden auch dafür sorgen, dass der nächste Einkauf etwas leichter fällt.

Dass die Teuerung aktuell das meistdiskutierte Problem ist, sollte auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das größte Risiko eines sozialen und gesellschaftlichen Abstiegs der Jobverlust darstellt. Eine niedrige Arbeitslosigkeit ist also auch die beste Sozialpolitik, die es geben kann. (András Szigetvari, 3.10.2022)