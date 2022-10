Felix Kummer alias Felix Brummer und Kraftklub live bei Nova Rock im Juni 2022. Foto: APA/Florian Wieser

Im Vergleich mit Felix Kummer alias Felix Brummer und seiner Band Kraftklub handelt es sich bei unserer Schlagerrocksängerin Christina Stürmer um einen Hardcore-Act aus dem alten Flex. Immerhin kann sich Stürmer als Expertin für das Politische im Privaten ab sofort zugutehalten, dass ihre Musik im Gegensatz zum neuen Album Kargo von Kraftklub klingt, als ob Helene Fischer für ihre nächste Tour die Sexpistolen selig als Begleitband gebucht hätte.

Kraftklub aus der ehemaligen Karl-Marx-Stadt Chemnitz hingegen pflegen vergleichsweise mit ihrem verhallten und laschen Ossi-Burschenschafts-Schlager für mitgrölfreudige Fankurven im Stadion weiter ihr altersmäßig nicht einmal persönlich erlebtes Zonenkind-Image. Sie sehen natürlich zu Recht überall nur Dunkelheit und schlechte Laune. Wer möchte schon gern 33 Jahre lang unter ostdeutschen Nazis in einer heruntergekommenen Gegend außerhalb der gentrifizierten Innenstädte des Ostens leben?

KRAFTKLUB

Die Nazis sind aufgekommen, weil nach dem kurz nach der Geburt Felix Kummers erfolgten Mauerfall bei der Übernahme eher Wert auf die Wirtschaft denn auf die Gesellschaft gelegt wurde und zuvor zwei Diktaturen hintereinander einfach zu viel des Guten für die Menschen dort waren. Laut Kraftklub-Sänger Kummer schert sich bis heute kaum ein Politiker darum, die Lage zu verbessern.

Davon – und der Beschwerde darüber – leben Kraftklub seit gut einem Jahrzehnt mit Publikumsfavoriten wie dem Song Schüsse in die Luft. Man sagt dem stets uniform im Stile britischer Redskins gekleideten Quintett nach, dass es "Punk" und "Rap" miteinander verbindet und linke politische Anliegen vertritt. Inhaltlich lässt sich diesbezüglich auch wieder aktuell bei Liedern wie Vierter September nichts dagegen einwenden. Immerhin zeichnete der Kraftklub ja auch 2018 für das Festival "Wir sind mehr" in Chemnitz verantwortlich, das er nach schweren rassistischen Ausschreitungen dort veranstaltete.

Leider hakt es dann vor allem bei den neuen auch noch gequält sprechgesungenen und seicht im Hall absaufenden Songs an der wirklich sehr weit auseinanderklaffenden Text-Musik-Schere. Der Kraftklub füllt damit die großen Hallen. Bei Festivals wie Nova Rock sorgt er für einen kaum nachvollziehbaren Sturm zur Bühne bei einem jungen, sonst meist abgeklärten Publikum. Die jungen Leute aber werden wohl so wie immer recht behalten. Gegen Jugend ist schwer zu argumentieren.

Wie auch die Alben zuvor wird Kargo mit den neuen Hits Teil dieser Band oder Kein Gott, Kein Staat, Nur Du in den Charts auf Platz eins schießen. Mit den Gästen von Tokio Hotel an Bord im Song Fahr mit mir (4 X 4) tut man auch bedrohten Alt-Teenie-Bands laut Generationenvertrag sozial etwas Gutes. Als Kind der 1980er- und 1990er-Jahre ist es jetzt allerdings höchste Zeit, bei Sportfreunde Stiller oder den Toten Hosen Abbitte zu leisten: Hey, im Vergleich zu Kraftklub rockt ihr! Von Rage Against the Machine, den Dead Kennedys oder Gang of Four ein anderes Mal. (Christian Schachinger, 4.10.2022)